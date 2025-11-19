Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушилин заявил о восстановлении работы части котельных после удара ВСУ - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251119/pushilin-864710376.html
Пушилин заявил о восстановлении работы части котельных после удара ВСУ
Пушилин заявил о восстановлении работы части котельных после удара ВСУ - 19.11.2025, ПРАЙМ
Пушилин заявил о восстановлении работы части котельных после удара ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после вражеского удара восстановлена работа большей части котельных в ДНР, работа по запуску тепла продолжается. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T16:22+0300
2025-11-19T16:22+0300
спецоперация на украине
общество
денис пушилин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864710003_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_859ced66eb0a863f2bd3eec7a99ca092.jpg
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после вражеского удара восстановлена работа большей части котельных в ДНР, работа по запуску тепла продолжается. Во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Он уточнил, что электроэнергия не поступала 65% потребителей в республике. В ДНР введен режим ЧС. "Всего в результате вражеского удара из 1015 эксплуатируемых котельных "Донбасстеплоэнерго" остановилось 490. Оперативно приняли меры по устранению последствий атаки противника, в круглосуточном режиме в кратчайшие сроки запустили большую часть котельных", - сообщили Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что работы по запуску тепла продолжаются.
https://1prime.ru/20251118/zelenskiy-864660375.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864710003_144:0:2156:1509_1920x0_80_0_0_62e27cad4703723e2ea4edd682b4bd60.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , денис пушилин
Спецоперация на Украине, Общество , Денис Пушилин
16:22 19.11.2025
 
Пушилин заявил о восстановлении работы части котельных после удара ВСУ

Пушилин: после удара ВСУ восстановлена работа большей части котельных в ДНР

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после вражеского удара восстановлена работа большей части котельных в ДНР, работа по запуску тепла продолжается.
Во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Он уточнил, что электроэнергия не поступала 65% потребителей в республике. В ДНР введен режим ЧС.
"Всего в результате вражеского удара из 1015 эксплуатируемых котельных "Донбасстеплоэнерго" остановилось 490. Оперативно приняли меры по устранению последствий атаки противника, в круглосуточном режиме в кратчайшие сроки запустили большую часть котельных", - сообщили Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что работы по запуску тепла продолжаются.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
На Западе раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский
Вчера, 16:33
 
Спецоперация на УкраинеОбществоДенис Пушилин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала