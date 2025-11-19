https://1prime.ru/20251119/pushilin-864710376.html
Пушилин заявил о восстановлении работы части котельных после удара ВСУ
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после вражеского удара восстановлена работа большей части котельных в ДНР, работа по запуску тепла продолжается. Во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Он уточнил, что электроэнергия не поступала 65% потребителей в республике. В ДНР введен режим ЧС. "Всего в результате вражеского удара из 1015 эксплуатируемых котельных "Донбасстеплоэнерго" остановилось 490. Оперативно приняли меры по устранению последствий атаки противника, в круглосуточном режиме в кратчайшие сроки запустили большую часть котельных", - сообщили Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что работы по запуску тепла продолжаются.
