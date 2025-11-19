https://1prime.ru/20251119/rossija-864680671.html
Россия в январе-сентябре увеличила импорт золота из Казахстана в 1,6 раза
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре увеличила импорт золота из Казахстана в годовом выражении в 1,6 раза - до 195,6 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.
Казахстан в отчетном периоде реализовывал золото только партнерам по СНГ - Россия стала вторым крупнейшим его покупателем, потребив 49,2% соответствующего экспорта. В этом плане страна уступила лишь Киргизии.
Поставки серебра оказались более скромными - за девять месяцев текущего года экспорт из Казахстана в Россию составил всего 1,033 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом поставки просели более чем на четверть.
Это менее 1% серебряного экспорта Казахстана. Крупнейшие покупатели этого драгоценного металла у страны - Великобритания (46%) и США (32%).
