Россия в январе-сентябре увеличила импорт золота из Казахстана в 1,6 раза

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре увеличила импорт золота из Казахстана в годовом выражении в 1,6 раза - до 195,6 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Казахстан в отчетном периоде реализовывал золото только партнерам по СНГ - Россия стала вторым крупнейшим его покупателем, потребив 49,2% соответствующего экспорта. В этом плане страна уступила лишь Киргизии. Поставки серебра оказались более скромными - за девять месяцев текущего года экспорт из Казахстана в Россию составил всего 1,033 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом поставки просели более чем на четверть. Это менее 1% серебряного экспорта Казахстана. Крупнейшие покупатели этого драгоценного металла у страны - Великобритания (46%) и США (32%).

