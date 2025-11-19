https://1prime.ru/20251119/savelev-864701879.html

Савельев рассказал о планах строительства пяти ВСМ к 2045 году

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия после строительства пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до 2045 года будет иметь 4,5 тысячи километров таких дорог и 300 поездов на них, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Когда мы построим все пять магистралей, я думаю, это вполне реалистичный срок, мы для себя его примерно обозначаем - 2045 год - это уже будет 4,5 тысячи километров высокоскоростных магистралей, и надо будет нам задействовать 300 поездов", - напомнил Савельев в среду в ходе форума "Транспорт России". Глава правительства РФ Михаил Мишустин осенью говорил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысячи километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани. Савельев еще в июне текущего года сообщал РИА Новости, что Россия до 2045 года будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

