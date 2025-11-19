Члены ШОС намерены отстаивать равноправную торговую систему
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета глав государств – членов ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены отстаивать равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
"Главы делегаций подтвердили, что государства-члены будут твердо отстаивать открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, содействовать совершенствованию глобальной финансовой системы управления и усилению роли развивающихся стран в международных финансовых институтах", - говорится в документе.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.