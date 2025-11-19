https://1prime.ru/20251119/shos-864701096.html

Члены ШОС намерены отстаивать равноправную торговую систему

2025-11-19T13:17+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены отстаивать равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС. "Главы делегаций подтвердили, что государства-члены будут твердо отстаивать открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, содействовать совершенствованию глобальной финансовой системы управления и усилению роли развивающихся стран в международных финансовых институтах", - говорится в документе. ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.

