СМИ: США провели тайные переговоры с Венесуэлой о доступе к нефти - 19.11.2025
СМИ: США провели тайные переговоры с Венесуэлой о доступе к нефти
СМИ: США провели тайные переговоры с Венесуэлой о доступе к нефти - 19.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: США провели тайные переговоры с Венесуэлой о доступе к нефти
США провели тайные переговоры с Венесуэлой, на них обсуждалась судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро и доступ США к нефти в стране, утверждает газета New | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T10:23+0300
2025-11-19T10:23+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. США провели тайные переговоры с Венесуэлой, на них обсуждалась судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро и доступ США к нефти в стране, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники. "Он (Трамп - ред.) санкционировал новый этап тайных переговоров", - пишет издание со ссылкой на источники. Как утверждает New York Times, в рамках одного из этапов переговоров звучало предложение, приписываемое в статье Мадуро, сложить полномочия "в течении пары лет". Белый дом его отверг. При этом доказательства того, что такие переговоры состоялись, не приводятся. Как утверждают источники, в ходе переговоров также якобы обсуждался доступ американских компаний к венесуэльской нефти. По мнению газеты, неофициальные переговоры указывают на то, что дипломатическое решение между США и Венесуэлой всё ещё возможно. При этом источники отмечают, что еще не ясно, какой вариант предпочтет Трамп. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
сша
венесуэла
карибский регион
Новости
10:23 19.11.2025
 
СМИ: США провели тайные переговоры с Венесуэлой о доступе к нефти

NYT: США и Венесуэла провели тайные переговоры о судьбе Мадуро и доступе к нефти

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. США провели тайные переговоры с Венесуэлой, на них обсуждалась судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро и доступ США к нефти в стране, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Он (Трамп - ред.) санкционировал новый этап тайных переговоров", - пишет издание со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Трамп сделал заявление о запасах нефти и газа в США
Вчера, 22:01
Как утверждает New York Times, в рамках одного из этапов переговоров звучало предложение, приписываемое в статье Мадуро, сложить полномочия "в течении пары лет". Белый дом его отверг. При этом доказательства того, что такие переговоры состоялись, не приводятся.
Как утверждают источники, в ходе переговоров также якобы обсуждался доступ американских компаний к венесуэльской нефти.
По мнению газеты, неофициальные переговоры указывают на то, что дипломатическое решение между США и Венесуэлой всё ещё возможно. При этом источники отмечают, что еще не ясно, какой вариант предпочтет Трамп.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Мадуро призвал страны Латинской Америки объединиться
10 ноября, 01:36
 
НефтьСШАВЕНЕСУЭЛАКарибский регионНиколас МадуроДональд ТрампNew York TimesNBC
 
 
