СМИ: США провели тайные переговоры с Венесуэлой о доступе к нефти

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. США провели тайные переговоры с Венесуэлой, на них обсуждалась судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро и доступ США к нефти в стране, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники. "Он (Трамп - ред.) санкционировал новый этап тайных переговоров", - пишет издание со ссылкой на источники. Как утверждает New York Times, в рамках одного из этапов переговоров звучало предложение, приписываемое в статье Мадуро, сложить полномочия "в течении пары лет". Белый дом его отверг. При этом доказательства того, что такие переговоры состоялись, не приводятся. Как утверждают источники, в ходе переговоров также якобы обсуждался доступ американских компаний к венесуэльской нефти. По мнению газеты, неофициальные переговоры указывают на то, что дипломатическое решение между США и Венесуэлой всё ещё возможно. При этом источники отмечают, что еще не ясно, какой вариант предпочтет Трамп. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

