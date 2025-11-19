Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США рассматривают возможность поимки или ликвидации Мадуро, пишут СМИ - 19.11.2025
США рассматривают возможность поимки или ликвидации Мадуро, пишут СМИ
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации венесуэльского лидера Николаса Мадуро, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве. "Одна из военных мер, находящихся на рассмотрении администрации Трампа, является отправка спецподразделений для поимки или ликвидации Мадуро", - говорится в материале. По данным газеты, другой план предполагает захват американскими военными нефтяных месторождений или критической инфраструктуры Венесуэлы. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Заголовок открываемого материала