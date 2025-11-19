https://1prime.ru/20251119/ukraina-864680767.html

Колумбийский депутат заявил, что на Украине гибнут по 20 наемников в неделю

Лид дается в новой редакции, добавлены подробности (8 абзац) МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Колумбийский депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо заявил во время заседания палаты представителей конгресса, что на Украине гибнут по 20 колумбийских наемников в неделю, и призвал парламентариев утвердить законопроект о присоединении Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года. "На Украине каждую неделю гибнут по 20 (колумбийцев – ред.). Многие из них были завербованы обманом… Я прошу участников этого пленарного заседания поддержать данный законопроект", - заявил Торо. Также он упомянул, что колумбийские наемники замешаны в обучении детей-солдат в Судане, воюют в Йемене, а также работают на наркогруппировки в Мексике. "Колумбия не должна превратиться в экспортера смерти. Она должна быть экспортером безопасности. Экспортером знаний", - заявил депутат. Президент Колумбии 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к Конвенции о запрете наемничества 1989 года в срочном порядке. В начале октября автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой конвенции Марио Уруэнья Санчес сообщил РИА Новости, что решение вопроса о присоединении его страны к конвенции затягивается. Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее заявление в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, сказанные в интервью РИА Новости, о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается большим. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

