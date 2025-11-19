Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации на СВО - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251119/ukraina-864683396.html
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации на СВО
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации на СВО - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации на СВО
Украинские вооруженные силы попали в тяжелое положение из-за невозможности вернуть себе инициативу, заявил военный стратег австрийской армии бригадир Филипп... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T05:31+0300
2025-11-19T05:32+0300
спецоперация на украине
украина
всу
запад
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы попали в тяжелое положение из-за невозможности вернуть себе инициативу, заявил военный стратег австрийской армии бригадир Филипп Эдер в комментарии для немецкой газеты Berliner Zeitung."Эдер считает, что в настоящее время украинская армия находится в сложном положении из-за нехватки личного состава и отсутствия возможности вернуть инициативу: "Фактически армия должна создать новые подразделения, но для этого не хватает солдат и техники", — говорится в статье.При этом австрийский стратег подчеркнул, что Украина тянет время в надежде, что в руководстве или России, или США произойдут радикальные изменения.По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области. ВСУ потеряли за сутки на всех направлениях СВО порядка 1110 военных.
https://1prime.ru/20251118/spetsoperatsiya-864647512.html
украина
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_8751ecafe1e30b5b237e287cd832d0fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, запад, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ЗАПАД, США
05:31 19.11.2025 (обновлено: 05:32 19.11.2025)
 
"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации на СВО

Эдер: ВСУ попали в сложное положение из-за невозможности вернуть себе инициативу

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы попали в тяжелое положение из-за невозможности вернуть себе инициативу, заявил военный стратег австрийской армии бригадир Филипп Эдер в комментарии для немецкой газеты Berliner Zeitung.
"Эдер считает, что в настоящее время украинская армия находится в сложном положении из-за нехватки личного состава и отсутствия возможности вернуть инициативу: "Фактически армия должна создать новые подразделения, но для этого не хватает солдат и техники", — говорится в статье.
При этом австрийский стратег подчеркнул, что Украина тянет время в надежде, что в руководстве или России, или США произойдут радикальные изменения.
По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области. ВСУ потеряли за сутки на всех направлениях СВО порядка 1110 военных.
Боевая работа российских военных в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
ВС России не дали ВСУ прорвать кольцо окружения в Харьковской области
Вчера, 12:21
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУЗАПАДСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала