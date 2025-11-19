https://1prime.ru/20251119/ukraina-864683396.html

"Вернуть инициативу". На Западе сообщили об осложнении ситуации на СВО

2025-11-19T05:31+0300

2025-11-19T05:31+0300

2025-11-19T05:32+0300

спецоперация на украине

украина

всу

запад

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы попали в тяжелое положение из-за невозможности вернуть себе инициативу, заявил военный стратег австрийской армии бригадир Филипп Эдер в комментарии для немецкой газеты Berliner Zeitung."Эдер считает, что в настоящее время украинская армия находится в сложном положении из-за нехватки личного состава и отсутствия возможности вернуть инициативу: "Фактически армия должна создать новые подразделения, но для этого не хватает солдат и техники", — говорится в статье.При этом австрийский стратег подчеркнул, что Украина тянет время в надежде, что в руководстве или России, или США произойдут радикальные изменения.По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области. ВСУ потеряли за сутки на всех направлениях СВО порядка 1110 военных.

украина

запад

сша

2025

