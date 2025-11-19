Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Могут быть уничтожены". На Западе забили тревогу из-за России - 19.11.2025
"Могут быть уничтожены". На Западе забили тревогу из-за России
"Могут быть уничтожены". На Западе забили тревогу из-за России - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Могут быть уничтожены". На Западе забили тревогу из-за России
Участники закрытого заседания НАТО в Вильнюсе признали слабость альянса перед современным вооружением России, об этом сообщает немецкая газета Bild. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T20:30+0300
2025-11-19T20:30+0300
в мире
вильнюс
запад
нато
bild
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_adaa8da076a5bc457b83a577eaf8f690.jpg
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Участники закрытого заседания НАТО в Вильнюсе признали слабость альянса перед современным вооружением России, об этом сообщает немецкая газета Bild."Сто немецких танков стоимостью около двух миллиардов евро могут быть уничтожены тремястами российскими беспилотниками, на которые потратили всего триста тысяч евро", — подчеркнул один из экспертов, указывая на устаревание западной техники.В публикации также говорится, что российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость в условиях конфликта, в то время как страны Запада опираются на высококачественное, но не массовое производство вооружении. По словам высокопоставленного должностного лица в сфере обороны, подобный подход в кризисной ситуации способен оказаться и бесполезным, и чрезмерно затратным.По данным источников издания, один миллиард евро в оборонном бюджете России сопоставим с десятками миллиардов евро, которые вынуждены тратить западные страны на аналогичные цели.Газета также напоминает, что НАТО сталкивается с уменьшением поддержки со стороны США.Россия неоднократно заявляла о растущей военной активности НАТО у своих западных рубежеи. Альянс объясняет усиление присутствия необходимостью "сдерживания агрессии". Москва же подчеркивает, что никому не угрожает, но не оставит без ответа шаги, представляющие опасность для ее интересов. При этом Россия открыта к диалогу, но исключительно на равных условиях и призывает Запад отказаться от политики милитаризации Европы.
вильнюс
запад
сша
в мире, вильнюс, запад, нато, bild, сша
В мире, Вильнюс, ЗАПАД, НАТО, Bild, США
20:30 19.11.2025
 
"Могут быть уничтожены". На Западе забили тревогу из-за России

Bild: страны НАТО на встрече в Вильнюсе признали уязвимость перед оружием России

© fotolia.com / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Флаг НАТО. Архивное фото
© fotolia.com / selensergen
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Участники закрытого заседания НАТО в Вильнюсе признали слабость альянса перед современным вооружением России, об этом сообщает немецкая газета Bild.
"Сто немецких танков стоимостью около двух миллиардов евро могут быть уничтожены тремястами российскими беспилотниками, на которые потратили всего триста тысяч евро", — подчеркнул один из экспертов, указывая на устаревание западной техники.
В публикации также говорится, что российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость в условиях конфликта, в то время как страны Запада опираются на высококачественное, но не массовое производство вооружении. По словам высокопоставленного должностного лица в сфере обороны, подобный подход в кризисной ситуации способен оказаться и бесполезным, и чрезмерно затратным.
По данным источников издания, один миллиард евро в оборонном бюджете России сопоставим с десятками миллиардов евро, которые вынуждены тратить западные страны на аналогичные цели.
Газета также напоминает, что НАТО сталкивается с уменьшением поддержки со стороны США.
Россия неоднократно заявляла о растущей военной активности НАТО у своих западных рубежеи. Альянс объясняет усиление присутствия необходимостью "сдерживания агрессии". Москва же подчеркивает, что никому не угрожает, но не оставит без ответа шаги, представляющие опасность для ее интересов. При этом Россия открыта к диалогу, но исключительно на равных условиях и призывает Запад отказаться от политики милитаризации Европы.
В миреВильнюсЗАПАДНАТОBildСША
 
 
