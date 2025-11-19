Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк "Зенит" подал новый иск к "Ильскому НПЗ" - 19.11.2025
Банк "Зенит" подал новый иск к "Ильскому НПЗ"
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Подконтрольный компании "Татнефть" банк "Зенит" направил в арбитражный суд Москвы новый иск к ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" о взыскании более 1 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 17 ноября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются. Этот же суд в сентябре оставил без рассмотрения первый иск "Зенита" к нефтеперерабатывающему заводу на такую же сумму. В нем было заявлено требование о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии. Другие подробности спора пока не приводились. В том деле истец на предварительном заседании заявил о намерении решить с ответчиком спор миром и попросил оставить исковое заявление без рассмотрения ввиду утраты истцом материально-правового интереса к заявленному спору. Суд ходатайство удовлетворил. По данным ЕГРЮЛ, паритетные совладельцы ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" - Юрий Шамара и ООО "Кубанская нефтегазовая компания", которое в свою очередь полностью принадлежит Шамаре. Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году. Основной акционер "Зенита" - "Татнефть".
финансы, нефть, татнефть
Финансы, Нефть, Татнефть
13:23 19.11.2025
 
Банк "Зенит" подал новый иск к "Ильскому НПЗ"

Банк "Зенит" подал новый иск к Ильскому НПЗ на 1 млрд рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Статуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Подконтрольный компании "Татнефть" банк "Зенит" направил в арбитражный суд Москвы новый иск к ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" о взыскании более 1 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 17 ноября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются.
Этот же суд в сентябре оставил без рассмотрения первый иск "Зенита" к нефтеперерабатывающему заводу на такую же сумму. В нем было заявлено требование о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии. Другие подробности спора пока не приводились.
В том деле истец на предварительном заседании заявил о намерении решить с ответчиком спор миром и попросил оставить исковое заявление без рассмотрения ввиду утраты истцом материально-правового интереса к заявленному спору. Суд ходатайство удовлетворил.
По данным ЕГРЮЛ, паритетные совладельцы ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" - Юрий Шамара и ООО "Кубанская нефтегазовая компания", которое в свою очередь полностью принадлежит Шамаре.
Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году. Основной акционер "Зенита" - "Татнефть".
