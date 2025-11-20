https://1prime.ru/20251120/ekspert-864735924.html

Эксперт рассказал, как сэкономить на электричестве зимой

Эксперт рассказал, как сэкономить на электричестве зимой - 20.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как сэкономить на электричестве зимой

Сэкономить на счетах за электричество в зимний период, когда увеличивается потребление электроэнергии, можно за счет ночных тарифов, рассказал РИА Новости... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T05:47+0300

2025-11-20T05:47+0300

2025-11-20T06:54+0300

энергетика

нти

мгу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864735924.jpg?1763610889

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сэкономить на счетах за электричество в зимний период, когда увеличивается потребление электроэнергии, можно за счет ночных тарифов, рассказал РИА Новости замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин. "Независимо от времени года, выгоднее пользоваться электроэнергией по более дешевым тарифам. Так, например, утром и вечером электроэнергия из-за пиковых часов нагрузки дороже, а ночью и в выходные дни - дешевле. Поэтому лучше заряжать устройства или накопители энергии, если таковые имеются, ночью", - пояснил он. Эксперт также добавил, что зимой следует заменить обычные лампы на энергосберегающие. "Несмотря на то, что данные лампы дороже обычных ламп накаливания, они имеют ряд преимуществ. Во-первых, значительно более долгий срок службы, так, энергосберегающие лампы могут не перегорать в течение нескольких лет. Во-вторых, использование таких ламп тратит меньше электроэнергии, что позволяет добиться экономии при оплате счетов", - объяснил Воронин. Он отметил, что также необходимо отказаться от использования кухонных электрических плит в качестве альтернативы обогревателю, а также выбирать обогреватели высокого класса энергоэффективности. Для поддержания комфортной температуры в зимнее время в квартирах и домах лучше применять современные типы батарей, чтобы не использовать дополнительные обогреватели, а также перейти на современные модели пластиковых окон.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нти, мгу