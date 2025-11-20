https://1prime.ru/20251120/es-864733592.html

"Введут войска". В США сделали заявление о силах НАТО на Украине

"Введут войска". В США сделали заявление о силах НАТО на Украине - 20.11.2025, ПРАЙМ

"Введут войска". В США сделали заявление о силах НАТО на Украине

Все обсуждения о возможной отправке сил НАТО на территорию Украины сводятся к тому, что это станет возможным лишь после прекращения огня и при полной поддержке... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T03:40+0300

2025-11-20T03:40+0300

2025-11-20T03:40+0300

спецоперация на украине

украина

нато

европа

сша

москва

скотт риттер

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Все обсуждения о возможной отправке сил НАТО на территорию Украины сводятся к тому, что это станет возможным лишь после прекращения огня и при полной поддержке США, заявил военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."Никто в НАТО сейчас не говорит о том, чтобы отправлять войска на Украину. Все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня. Но даже тогда есть серьезная оговорка, потому что Европа не отправит войска на Украину без поддержки Америки, а Америка этого не поддержит", — отметил аналитик.Вместе с тем желание европейских государств разместить свои войска на украинской территории, по мнению Риттера, противоречит не только позиции США, но и России, ведь Москва неоднократно заявляла, что ей нужно не перемирие, а долгосрочный мир, которое возможен после устранения коренных причин конфликта.В России неоднократно заявляли, что любые планы по размещению сил НАТО на Украине неприемлемы и могут привести к резкой эскалации. Москва считает заявления о возможной отправке контингента провокацией, нацеленной на продолжение боевых действий.

https://1prime.ru/20251116/nato-864587083.html

украина

европа

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, европа, сша, москва, скотт риттер