"Введут войска". В США сделали заявление о силах НАТО на Украине
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Все обсуждения о возможной отправке сил НАТО на территорию Украины сводятся к тому, что это станет возможным лишь после прекращения огня и при полной поддержке США, заявил военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."Никто в НАТО сейчас не говорит о том, чтобы отправлять войска на Украину. Все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня. Но даже тогда есть серьезная оговорка, потому что Европа не отправит войска на Украину без поддержки Америки, а Америка этого не поддержит", — отметил аналитик.Вместе с тем желание европейских государств разместить свои войска на украинской территории, по мнению Риттера, противоречит не только позиции США, но и России, ведь Москва неоднократно заявляла, что ей нужно не перемирие, а долгосрочный мир, которое возможен после устранения коренных причин конфликта.В России неоднократно заявляли, что любые планы по размещению сил НАТО на Украине неприемлемы и могут привести к резкой эскалации. Москва считает заявления о возможной отправке контингента провокацией, нацеленной на продолжение боевых действий.
