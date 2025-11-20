Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Введут войска". В США сделали заявление о силах НАТО на Украине - 20.11.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Введут войска". В США сделали заявление о силах НАТО на Украине
2025-11-20T03:40+0300
2025-11-20T03:40+0300
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Все обсуждения о возможной отправке сил НАТО на территорию Украины сводятся к тому, что это станет возможным лишь после прекращения огня и при полной поддержке США, заявил военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."Никто в НАТО сейчас не говорит о том, чтобы отправлять войска на Украину. Все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня. Но даже тогда есть серьезная оговорка, потому что Европа не отправит войска на Украину без поддержки Америки, а Америка этого не поддержит", — отметил аналитик.Вместе с тем желание европейских государств разместить свои войска на украинской территории, по мнению Риттера, противоречит не только позиции США, но и России, ведь Москва неоднократно заявляла, что ей нужно не перемирие, а долгосрочный мир, которое возможен после устранения коренных причин конфликта.В России неоднократно заявляли, что любые планы по размещению сил НАТО на Украине неприемлемы и могут привести к резкой эскалации. Москва считает заявления о возможной отправке контингента провокацией, нацеленной на продолжение боевых действий.
03:40 20.11.2025
 
"Введут войска". В США сделали заявление о силах НАТО на Украине

Риттер: ЕС не отправит войска на Украину до окончания войны и без поддержки США

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
© Фото : NATO
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Все обсуждения о возможной отправке сил НАТО на территорию Украины сводятся к тому, что это станет возможным лишь после прекращения огня и при полной поддержке США, заявил военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Никто в НАТО сейчас не говорит о том, чтобы отправлять войска на Украину. Все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня. Но даже тогда есть серьезная оговорка, потому что Европа не отправит войска на Украину без поддержки Америки, а Америка этого не поддержит", — отметил аналитик.
Вместе с тем желание европейских государств разместить свои войска на украинской территории, по мнению Риттера, противоречит не только позиции США, но и России, ведь Москва неоднократно заявляла, что ей нужно не перемирие, а долгосрочный мир, которое возможен после устранения коренных причин конфликта.
В России неоднократно заявляли, что любые планы по размещению сил НАТО на Украине неприемлемы и могут привести к резкой эскалации. Москва считает заявления о возможной отправке контингента провокацией, нацеленной на продолжение боевых действий.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Западные СМИ раскрыли, чем Россия привела НАТО в ужас
16 ноября, 20:40
 
