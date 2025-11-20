https://1prime.ru/20251120/finlyandiya-864718071.html

Сами виноваты: Финляндия лишилась главной поддержки

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Из Евросоюза бегут инвесторы — вложения в экономику сократились до десятилетнего минимума. Среди главных пострадавших — Финляндия и Германия. Что в этих странах не так — в материале "Прайм".Больше не привлекаетПо данным Евростата, которые проанализировало РИА Новости, прямые иностранные инвестиции в ЕС в 2023 и 2024 годах уменьшились на 838 миллиардов евро.Наиболее значительный отток у США— 447 миллиардов, а также у Бермудских островов, популярного офшора. Компании из Великобритании вывели из европейской юрисдикции 96 миллиардов, Гонконга — 83, Швейцарии — 51.Также деньги забирали резиденты Канады, Южной Африки, России, ОАЭ и офшора Кюрасао.Главные пострадавшиеГермания была первой экономикой Европы. Конечно, это во многом обеспечивалось серьезными инвестициями и российскими энергоносителями, отмечает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков."Финляндия тоже сотрудничала с Россией — просто в силу географической близости. Так что и финны из-за разрыва с Москвой потеряли немало", — отмечает аналитик.В 2023-м в страну пришли 247 иностранных компаний. В 2022-м — 300, в 2021-м — 330. Тенденция очевидна. Да и уже действующие в Финляндии зарубежные игроки урезали вложения, сообщало издание Verkkouutiset.Прямые иностранные инвестиции значительно влияют на экономику. В частности, обеспечивают занятость населения и увеличивают экспорт."В 2022-м зарубежные предприятия принесли в Финляндию более 1,7 миллиарда евро только в виде корпоративного налога", —указывает Verkkouutiset.В Германию в 2023 году иностранцы инвестировали 22 миллиарда евро. Минимум за десятилетие."Причем крупных сделок и проектов не было, что свидетельствует о неблагоприятном положении с точки зрения глобальной конкуренции", — говорится в исследовании института IW.ПричиныБританский миллиардер и глава нефтехимической группы Ineos Джим Рэтклифф еще в начале прошлого года отмечал: инвесторов отпугивают "удушающая бюрократия" и экологическая волокита в Европе.Несколько лет назад его нефтехимическая группа хотела построить в Бельгии завод. Проект должен был стать крупнейшим в ЕС за 20 лет. Но застопорился из-за проблем с получением разрешений, судебных разбирательств и споров с регулирующими органами."Оформление документов превратилось в кошмар... Ясно же, что это совсем не стимулирует инвестиции", — подчеркивал Рэтклифф.В 2023-м немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten предупреждало: китайские инвесторы уходят. Их смущают высокие затраты, нехватка квалифицированных работников и непредсказуемые факторы — например, чрезмерно высокие цены на электроэнергию.Продолжающиеся попытки хищения российских активов делают европейские страны токсичными для инвестирования, указывает, в свою очередь, доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин."Можно потерять инвестиции по глобально-экономическим причинам, в связи с какими-то очередными санкциями, потому что сначала конфисковали активы Ливии, сейчас пытаются сделать то же самое с Россией, а завтра, может быть, возьмутся за Китай, Индию или арабские страны", — рассуждает специалист.В нейтральных странах прекрасно понимают, что риски становятся чрезмерными и нет экономических перспектив. Эксперт не исключает, что в ближайшие годы мы увидим развал такой наднациональной организации, как Евросоюз, и жесточайший экономический кризис в европейских странах.

2025

