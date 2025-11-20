Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе указали на угрозу краха Украины - 20.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе указали на угрозу краха Украины
На Западе указали на угрозу краха Украины - 20.11.2025, ПРАЙМ
На Западе указали на угрозу краха Украины
Сложившаяся на Украине обстановка вплотную приблизила страну к состоянию коллапса из-за провала на линии боестолкновений и стремительно набирающих обороты... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сложившаяся на Украине обстановка вплотную приблизила страну к состоянию коллапса из-за провала на линии боестолкновений и стремительно набирающих обороты коррупционных скандалов, заявил немецкий специалист в военной сфере Ральф Тиле, его слова приводит издание L`antidiplomatico."Украина рушится. Остальные делают вид, что не замечают этого. Ситуация действительно сложная, как на военном фронте, так и на внутриполитическом. Тема коррупции, которую так давно не поднимали, теперь выходит на первый план", — отметил эксперт.По словам Тиле, трудности Украины усугубляются тем, что США фактически прекратили предоставлять бесплатную помощь, а страны Европы сами погрязли в финансовых проблемах."Похоже, что Украина изнашивается быстрее, чем Россия. Я думаю, что сейчас ситуация склоняется к тому, что Путин сможет выбрать, когда положить конец боевым действиям", — спрогнозировал он.Коррупционный скандал на УкраинеДесятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрии Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексеи Чернишов.Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Рада утвердила его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
22:57 20.11.2025 (обновлено: 23:14 20.11.2025)
 
На Западе указали на угрозу краха Украины

Тиле: развитие ситуации на фронте подводит Украину к разрушению

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сложившаяся на Украине обстановка вплотную приблизила страну к состоянию коллапса из-за провала на линии боестолкновений и стремительно набирающих обороты коррупционных скандалов, заявил немецкий специалист в военной сфере Ральф Тиле, его слова приводит издание L`antidiplomatico.
"Украина рушится. Остальные делают вид, что не замечают этого. Ситуация действительно сложная, как на военном фронте, так и на внутриполитическом. Тема коррупции, которую так давно не поднимали, теперь выходит на первый план", — отметил эксперт.
По словам Тиле, трудности Украины усугубляются тем, что США фактически прекратили предоставлять бесплатную помощь, а страны Европы сами погрязли в финансовых проблемах.
"Похоже, что Украина изнашивается быстрее, чем Россия. Я думаю, что сейчас ситуация склоняется к тому, что Путин сможет выбрать, когда положить конец боевым действиям", — спрогнозировал он.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрии Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексеи Чернишов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Рада утвердила его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на Украине
 
 
