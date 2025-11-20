https://1prime.ru/20251120/front-864772694.html

На Западе указали на угрозу краха Украины

На Западе указали на угрозу краха Украины - 20.11.2025, ПРАЙМ

На Западе указали на угрозу краха Украины

Сложившаяся на Украине обстановка вплотную приблизила страну к состоянию коллапса из-за провала на линии боестолкновений и стремительно набирающих обороты... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T22:57+0300

2025-11-20T22:57+0300

2025-11-20T23:14+0300

спецоперация на украине

в мире

украина

запад

сша

владимир зеленский

энергоатом

набу

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сложившаяся на Украине обстановка вплотную приблизила страну к состоянию коллапса из-за провала на линии боестолкновений и стремительно набирающих обороты коррупционных скандалов, заявил немецкий специалист в военной сфере Ральф Тиле, его слова приводит издание L`antidiplomatico."Украина рушится. Остальные делают вид, что не замечают этого. Ситуация действительно сложная, как на военном фронте, так и на внутриполитическом. Тема коррупции, которую так давно не поднимали, теперь выходит на первый план", — отметил эксперт.По словам Тиле, трудности Украины усугубляются тем, что США фактически прекратили предоставлять бесплатную помощь, а страны Европы сами погрязли в финансовых проблемах."Похоже, что Украина изнашивается быстрее, чем Россия. Я думаю, что сейчас ситуация склоняется к тому, что Путин сможет выбрать, когда положить конец боевым действиям", — спрогнозировал он.Коррупционный скандал на УкраинеДесятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрии Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексеи Чернишов.Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Рада утвердила его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251120/plan-864772048.html

https://1prime.ru/20251120/arest-864771861.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, запад, сша, владимир зеленский, энергоатом, набу, рада