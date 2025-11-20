https://1prime.ru/20251120/koreja-864733240.html

Экспорт авто из Южной Кореи в Россию находится вблизи максимумов

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Южная Корея в октябре продала в Россию автомобилей на 142 миллиона долларов - второй месяц подряд ее экспорт находится вблизи максимумов с начала 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни. Так, в октябре поставки южнокорейских автомобилей на российский рынок составили 142,3 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше уровня годом ранее. При этом по сравнению с сентябрем показатель немного снизился - на 4,5%, но все еще остается вблизи максимумов с января 2022 года. В результате Россия по итогам октября осталась седьмой среди главных покупателей южнокорейских автомобилей. Лидируют США с 2,1 миллиарда долларов, при этом объем их закупок на фоне сильно выросших за год пошлин снизился на треть по сравнению с показателем годом ранее. Затем идут Киргизия (436,4 миллиона) и Канада (410,6 миллиона). Австралия купила корейских авто на 208,3 миллиона долларов, а Германия - на 196,8 миллиона. Всего за десять месяцев российские компании ввезли из Южной Кореи автомобилей на максимальные с 2021 года 910 миллионов долларов, годом ранее покупки составляли значительно меньше - 530 миллионов.

