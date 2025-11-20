Совет директоров "Лукойла" в пятницу рассмотрит рекомендацию по дивидендам

https://1prime.ru/20251120/lukoyl-864752780.html

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" на заседании 21 ноября рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за 9 месяцев 2025 года, сообщила компания. Ранее заседание совета директоров планировалось на 23 октября, однако затем оно было перенесено. "Дата проведения заседания совета директоров ПАО "Лукойл": 21 ноября 2025 года... Повестка дня заседания совета директоров ПАО "Лукойл": О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "Лукойл" по результатам девяти месяцев 2025 года и порядку их выплаты", - говорится в сообщении.Великобритания 15 октября ввела санкции против "Лукойла". За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%. Евросоюз в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае."Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle."Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

