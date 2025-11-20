Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров "Лукойла" в пятницу рассмотрит рекомендацию по дивидендам - 20.11.2025
Совет директоров "Лукойла" в пятницу рассмотрит рекомендацию по дивидендам
Совет директоров "Лукойла" в пятницу рассмотрит рекомендацию по дивидендам - 20.11.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Лукойла" в пятницу рассмотрит рекомендацию по дивидендам
Совет директоров "Лукойла" на заседании 21 ноября рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за 9 месяцев 2025 года, сообщила компания. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T14:07+0300
2025-11-20T14:18+0300
лукойл
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" на заседании 21 ноября рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за 9 месяцев 2025 года, сообщила компания. Ранее заседание совета директоров планировалось на 23 октября, однако затем оно было перенесено. "Дата проведения заседания совета директоров ПАО "Лукойл": 21 ноября 2025 года... Повестка дня заседания совета директоров ПАО "Лукойл": О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "Лукойл" по результатам девяти месяцев 2025 года и порядку их выплаты", - говорится в сообщении.Великобритания 15 октября ввела санкции против "Лукойла". За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%. Евросоюз в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае."Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle."Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
лукойл
Лукойл
14:07 20.11.2025 (обновлено: 14:18 20.11.2025)
 
Совет директоров "Лукойла" в пятницу рассмотрит рекомендацию по дивидендам

Совет директоров "Лукойла" 21 ноября рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" на заседании 21 ноября рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за 9 месяцев 2025 года, сообщила компания.
Ранее заседание совета директоров планировалось на 23 октября, однако затем оно было перенесено.
Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии готовится к закрытию
Вчера, 11:46
Вчера, 11:46
"Дата проведения заседания совета директоров ПАО "Лукойл": 21 ноября 2025 года... Повестка дня заседания совета директоров ПАО "Лукойл": О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "Лукойл" по результатам девяти месяцев 2025 года и порядку их выплаты", - говорится в сообщении.
Великобритания 15 октября ввела санкции против "Лукойла". За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%. Евросоюз в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
"Лукойл" предпринимает усилия для продажи активов в Болгарии
Вчера, 17:41
Вчера, 17:41
 
