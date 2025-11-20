https://1prime.ru/20251120/lukoyl-864766400.html
Британия исключила из-под санкций болгарскую компанию "Лукойла"
2025-11-20T18:43+0300
бизнес
великобритания
болгария
молдавия
лукойл
ЛОНДОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила временное исключение из-под санкций для болгарских предприятий "Лукойла" на компанию по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, говорится в уведомлении британского минфина. Ранее Великобритания выдала временную лицензию на операции в стране болгарских предприятий "Лукойла" после введения санкций против компании. Изначально лицензию на операции в Британии получили компании Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD. "Lukoil Aviation Bulgaria EOOD", - говорится в обновленной лицензии. Как сообщается на сайте "Лукойла", Lukoil Aviation Bulgaria EOOD является предприятием, осуществляющим операционную деятельность по заправке воздушных судов "в крыло" в международных аэропортах Болгарии и Молдавии. Из-под санкций также временно освобождена компания по поставкам бункерного топлива Lukoil Bunker Bulgaria EOOD. Лицензия вступает в силу с 14 ноября 2025 года и истекает 14 февраля 2026 года.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
