Британия исключила из-под санкций болгарскую компанию "Лукойла" - 20.11.2025
Британия исключила из-под санкций болгарскую компанию "Лукойла"
Британия исключила из-под санкций болгарскую компанию "Лукойла"
2025-11-20T18:43+0300
2025-11-20T18:43+0300
ЛОНДОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила временное исключение из-под санкций для болгарских предприятий "Лукойла" на компанию по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, говорится в уведомлении британского минфина. Ранее Великобритания выдала временную лицензию на операции в стране болгарских предприятий "Лукойла" после введения санкций против компании. Изначально лицензию на операции в Британии получили компании Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD. "Lukoil Aviation Bulgaria EOOD", - говорится в обновленной лицензии. Как сообщается на сайте "Лукойла", Lukoil Aviation Bulgaria EOOD является предприятием, осуществляющим операционную деятельность по заправке воздушных судов "в крыло" в международных аэропортах Болгарии и Молдавии.​ Из-под санкций также временно освобождена компания по поставкам бункерного топлива Lukoil Bunker Bulgaria EOOD. Лицензия вступает в силу с 14 ноября 2025 года и истекает 14 февраля 2026 года.
18:43 20.11.2025
 
Британия исключила из-под санкций болгарскую компанию "Лукойла"

Британия исключила из-под санкций болгарскую компанию "Лукойла" по заправке самолетов

ЛОНДОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Великобритания расширила временное исключение из-под санкций для болгарских предприятий "Лукойла" на компанию по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, говорится в уведомлении британского минфина.
Ранее Великобритания выдала временную лицензию на операции в стране болгарских предприятий "Лукойла" после введения санкций против компании. Изначально лицензию на операции в Британии получили компании Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD.
"Lukoil Aviation Bulgaria EOOD", - говорится в обновленной лицензии.
Как сообщается на сайте "Лукойла", Lukoil Aviation Bulgaria EOOD является предприятием, осуществляющим операционную деятельность по заправке воздушных судов "в крыло" в международных аэропортах Болгарии и Молдавии.​
Из-под санкций также временно освобождена компания по поставкам бункерного топлива Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.
Лицензия вступает в силу с 14 ноября 2025 года и истекает 14 февраля 2026 года.
