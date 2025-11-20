МБ Банк планирует открыть дополнительный офис в Петербурге
"Мир Бизнес Банк" планирует открыть дополнительный офис в Петербурге в 2026 году
РЕШТ (Иран), 20 ноя - ПРАЙМ. АО "Мир Бизнес Банк", акции которого принадлежат "Банк Мелли Иран", планирует открыть дополнительный офис в Санкт-Петербурге в первом квартале 2026 года, ведет переговоры по открытию офиса в Махачкале, а также работает над запуском в этом году зарубежного филиала в иранской столице, заявил РИА Новости заместитель генерального директора банка Владимир Лапиков.
"У нас есть дополнительные отделения в Казани и Астрахани. В настоящее время мы открываем дополнительный офис в Санкт-Петербурге, работа в этом направлении идет полным ходом... Это будет третий город нашего присутствия (помимо головного офиса в Москве - ред.)", - сказал Лапиков.
По его словам, МБ Банк уже приобрел в Санкт-Петербурге здание в собственность, в котором будет располагаться будущий офис, там сейчас идут ремонтные работы. Открытие офиса намечено на первый квартал 2026 года.
"Несколько месяцев назад мы получили разрешение от центральных банков России и Ирана на открытие филиала в Тегеране. Наш материнский банк, "Банк Мелли Иран", выделил нам помещение, в котором в данный момент проводятся работы по открытию филиала. Этот филиал мы надеемся открыть уже в текущем году", - рассказал Лапиков.