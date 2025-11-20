Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-20T07:17+0300
2025-11-20T08:26+0300
финансы
банки
санкт-петербург
махачкала
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/65/828586567_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_b155abb963d0e02926c744ad6d86ea00.jpg
07:17 20.11.2025 (обновлено: 08:26 20.11.2025)
 
МБ Банк планирует открыть дополнительный офис в Петербурге

"Мир Бизнес Банк" планирует открыть дополнительный офис в Петербурге в 2026 году

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлександровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
РЕШТ (Иран), 20 ноя - ПРАЙМ. АО "Мир Бизнес Банк", акции которого принадлежат "Банк Мелли Иран", планирует открыть дополнительный офис в Санкт-Петербурге в первом квартале 2026 года, ведет переговоры по открытию офиса в Махачкале, а также работает над запуском в этом году зарубежного филиала в иранской столице, заявил РИА Новости заместитель генерального директора банка Владимир Лапиков.
"У нас есть дополнительные отделения в Казани и Астрахани. В настоящее время мы открываем дополнительный офис в Санкт-Петербурге, работа в этом направлении идет полным ходом... Это будет третий город нашего присутствия (помимо головного офиса в Москве - ред.)", - сказал Лапиков.
По его словам, МБ Банк уже приобрел в Санкт-Петербурге здание в собственность, в котором будет располагаться будущий офис, там сейчас идут ремонтные работы. Открытие офиса намечено на первый квартал 2026 года.
Заместитель генерального директора АО "МБ Банк" также отметил, что ведутся переговоры о возможном открытии дополнительного офиса в Махачкале и филиала в Тегеране.
"Несколько месяцев назад мы получили разрешение от центральных банков России и Ирана на открытие филиала в Тегеране. Наш материнский банк, "Банк Мелли Иран", выделил нам помещение, в котором в данный момент проводятся работы по открытию филиала. Этот филиал мы надеемся открыть уже в текущем году", - рассказал Лапиков.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
"Сбер" презентовал банкомат нового поколения
Вчера, 11:58
 
ФинансыБанкиСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМахачкалаТегеран
 
 
