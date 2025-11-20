https://1prime.ru/20251120/mb-864737280.html

МБ Банк планирует открыть дополнительный офис в Петербурге

РЕШТ (Иран), 20 ноя - ПРАЙМ. АО "Мир Бизнес Банк", акции которого принадлежат "Банк Мелли Иран", планирует открыть дополнительный офис в Санкт-Петербурге в первом квартале 2026 года, ведет переговоры по открытию офиса в Махачкале, а также работает над запуском в этом году зарубежного филиала в иранской столице, заявил РИА Новости заместитель генерального директора банка Владимир Лапиков. "У нас есть дополнительные отделения в Казани и Астрахани. В настоящее время мы открываем дополнительный офис в Санкт-Петербурге, работа в этом направлении идет полным ходом... Это будет третий город нашего присутствия (помимо головного офиса в Москве - ред.)", - сказал Лапиков. По его словам, МБ Банк уже приобрел в Санкт-Петербурге здание в собственность, в котором будет располагаться будущий офис, там сейчас идут ремонтные работы. Открытие офиса намечено на первый квартал 2026 года. Заместитель генерального директора АО "МБ Банк" также отметил, что ведутся переговоры о возможном открытии дополнительного офиса в Махачкале и филиала в Тегеране. "Несколько месяцев назад мы получили разрешение от центральных банков России и Ирана на открытие филиала в Тегеране. Наш материнский банк, "Банк Мелли Иран", выделил нам помещение, в котором в данный момент проводятся работы по открытию филиала. Этот филиал мы надеемся открыть уже в текущем году", - рассказал Лапиков.

