МИД Ирана назвал проект резолюции по ядерным объектам провокацией

2025-11-20T02:21+0300

ТЕГЕРАН, 20 ноя – ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным и провокационным шагом проект резолюции о доступе к ядерным объектам исламской республики, который представили "евротройка" и США совету управляющих МАГАТЭ, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства. Ранее агентство Рейтер сообщало, что "евротройка" (Германия, Франция, Великобритания) и США представили совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции с требованием доступа к ядерным объектам Ирана и запасам его обогащенного урана. "Глава МИД Ирана… счел принятие евротройкой резолюции против Ирана на заседании Совета управляющих МАГАТЭ безответственным, провокационным и неоправданным шагом, направленным на продолжение политики этих трёх стран и США в СБ ООН к восстановлению отменённых резолюций Совета и на дальнейший подрыв авторитета МАГАТЭ", - говорится в заявлении, которое приводится в Telegram-канале МИД Ирана. Аракчи, как отмечается в заявлении МИД, также призвал все государства-члены Совета управляющих МАГАТЭ противостоять незаконным действиям "евротройки". Глава МИД Ирана 17 октября отметил, что с момента истечения срока резолюции 2231 Совбеза ООН 18 октября исламская республика будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнил, что прекращение действия СВПД будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы ИРИ. Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

