МИД Ирана назвал проект резолюции по ядерным объектам провокацией - 20.11.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана назвал проект резолюции по ядерным объектам провокацией
МИД Ирана назвал проект резолюции по ядерным объектам провокацией
нефть, иран, сша, германия, аббас аракчи, михаил ульянов, магатэ, мид, оон
Энергетика, Нефть, Экономика, ИРАН, США, ГЕРМАНИЯ, Аббас Аракчи, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, МИД, ООН
02:21 20.11.2025
 
МИД Ирана назвал проект резолюции по ядерным объектам провокацией

Аракчи назвал провокацией проект резолюции по ядерным объектам Ирана

ТЕГЕРАН, 20 ноя – ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным и провокационным шагом проект резолюции о доступе к ядерным объектам исламской республики, который представили "евротройка" и США совету управляющих МАГАТЭ, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что "евротройка" (Германия, Франция, Великобритания) и США представили совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции с требованием доступа к ядерным объектам Ирана и запасам его обогащенного урана.
"Глава МИД Ирана… счел принятие евротройкой резолюции против Ирана на заседании Совета управляющих МАГАТЭ безответственным, провокационным и неоправданным шагом, направленным на продолжение политики этих трёх стран и США в СБ ООН к восстановлению отменённых резолюций Совета и на дальнейший подрыв авторитета МАГАТЭ", - говорится в заявлении, которое приводится в Telegram-канале МИД Ирана.
Аракчи, как отмечается в заявлении МИД, также призвал все государства-члены Совета управляющих МАГАТЭ противостоять незаконным действиям "евротройки".
Глава МИД Ирана 17 октября отметил, что с момента истечения срока резолюции 2231 Совбеза ООН 18 октября исламская республика будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнил, что прекращение действия СВПД будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы ИРИ.
Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьИРАНСШАГЕРМАНИЯАббас АракчиМихаил УльяновМАГАТЭМИДООН
 
 
