Мишустин рассказал, как соглашение ЕАЭС и Монголии отразится России

Мишустин рассказал, как соглашение ЕАЭС и Монголии отразится России

россия

монголия

рф

михаил мишустин

еаэс

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией позволит расширить ассортимент доступной для россиян монгольской продукции, преференции получат и российские экспортеры, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Кабмин в четверг рассмотрел на своем заседании законопроект о ратификации временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией. Документ охватывает почти 370 позиций, пошлины на них будут обнулены либо снижены с каждой стороны, напомнил премьер. "Российские экспортеры получат преференции при поставках своих товаров на монгольский рынок, смогут сэкономить существенные средства и направить их на развитие бизнеса и производств. Расширится и ассортимент продукции из Монголии для наших граждан", - сказал Мишустин. Он отметил, что стороны также продолжат искать новые точки роста, которые представляют взаимный интерес, укреплять взаимодействие в таможенной сфере и электронной торговле. По словам Мишустина, эти вопросы подробно обсуждались на его переговорах с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, который недавно посетил Россию. "Рассчитываю, что проект федерального закона в короткие сроки пройдет рассмотрение в Государственной Думе, и соглашение вступит в силу после ратификации всеми государствами союза", - заключил глава кабмина.

монголия

рф

