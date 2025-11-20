Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал, как соглашение ЕАЭС и Монголии отразится России - 20.11.2025
Мишустин рассказал, как соглашение ЕАЭС и Монголии отразится России
Мишустин рассказал, как соглашение ЕАЭС и Монголии отразится России - 20.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, как соглашение ЕАЭС и Монголии отразится России
Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией позволит расширить ассортимент доступной для россиян монгольской продукции,... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией позволит расширить ассортимент доступной для россиян монгольской продукции, преференции получат и российские экспортеры, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Кабмин в четверг рассмотрел на своем заседании законопроект о ратификации временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией. Документ охватывает почти 370 позиций, пошлины на них будут обнулены либо снижены с каждой стороны, напомнил премьер. "Российские экспортеры получат преференции при поставках своих товаров на монгольский рынок, смогут сэкономить существенные средства и направить их на развитие бизнеса и производств. Расширится и ассортимент продукции из Монголии для наших граждан", - сказал Мишустин. Он отметил, что стороны также продолжат искать новые точки роста, которые представляют взаимный интерес, укреплять взаимодействие в таможенной сфере и электронной торговле. По словам Мишустина, эти вопросы подробно обсуждались на его переговорах с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, который недавно посетил Россию. "Рассчитываю, что проект федерального закона в короткие сроки пройдет рассмотрение в Государственной Думе, и соглашение вступит в силу после ратификации всеми государствами союза", - заключил глава кабмина.
россия, монголия, рф, михаил мишустин, еаэс
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, РФ, Михаил Мишустин, ЕАЭС
17:56 20.11.2025
 
Мишустин рассказал, как соглашение ЕАЭС и Монголии отразится России

Мишустин: соглашение ЕАЭС и Монголии расширит ассортимент монгольской продукции в России

© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Премьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией позволит расширить ассортимент доступной для россиян монгольской продукции, преференции получат и российские экспортеры, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Кабмин в четверг рассмотрел на своем заседании законопроект о ратификации временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией. Документ охватывает почти 370 позиций, пошлины на них будут обнулены либо снижены с каждой стороны, напомнил премьер.
"Российские экспортеры получат преференции при поставках своих товаров на монгольский рынок, смогут сэкономить существенные средства и направить их на развитие бизнеса и производств. Расширится и ассортимент продукции из Монголии для наших граждан", - сказал Мишустин.
Он отметил, что стороны также продолжат искать новые точки роста, которые представляют взаимный интерес, укреплять взаимодействие в таможенной сфере и электронной торговле. По словам Мишустина, эти вопросы подробно обсуждались на его переговорах с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, который недавно посетил Россию.
"Рассчитываю, что проект федерального закона в короткие сроки пройдет рассмотрение в Государственной Думе, и соглашение вступит в силу после ратификации всеми государствами союза", - заключил глава кабмина.
РОССИЯ МОНГОЛИЯ РФ Михаил Мишустин ЕАЭС
 
 
