Госдума уравняла ставки НДФЛ для россиян и работающих в России граждан ЕАЭС

2025-11-20T14:55+0300
2025-11-20T14:55+0300
2025-11-20T15:32+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%. Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он выравнивает условия налогообложения граждан - налоговых резидентов России и других стран Евразийского экономического союза. Это изменение начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ в размере от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. А для доходов налоговых резидентов других стран, полученных от трудовой деятельности на территории РФ, ставка налога составляет 30%. В связи с этим были получены претензии от Евразийской экономической комиссии, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Поэтому, по его словам, ставки НДФЛ для граждан других стран ЕАЭС, работающих в России, уравниваются со ставками, действующими для граждан РФ. Теперь их доходы будут облагаться по общей шкале от 13% до 22%. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
