Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили рост на укреплении доллара - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/neft-864768185.html
Цены на нефть ускорили рост на укреплении доллара
Цены на нефть ускорили рост на укреплении доллара - 20.11.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост на укреплении доллара
Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили темпы роста на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T19:40+0300
2025-11-20T19:40+0300
рынок
торги
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили темпы роста на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.56 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 1,21% к уровню предыдущего закрытия, до 64,28 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,25%, до 59,99 доллара. В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,13% - до 100,26 пункта. Днем рост цен на нефть не превышал 1%. При этом в среду сырье подешевело более чем на 2%. На курс американской валюты может влиять статистика по макроэкономике страны. Так, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 8 тысяч - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке стране в октябре выросло до 4,1 миллиона при прогнозе показателя 4,08 миллиона. После публикации статистики аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря.
https://1prime.ru/20251120/dollar-864765959.html
https://1prime.ru/20251119/neft-864719420.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, нефть, сша
Рынок, Торги, Нефть, США
19:40 20.11.2025
 
Цены на нефть ускорили рост на укреплении доллара

Нефть дорожает на фоне укрепления доллара к мировым валютам

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили темпы роста на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.56 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 1,21% к уровню предыдущего закрытия, до 64,28 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,25%, до 59,99 доллара.
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Доллар дорожает к мировым валютам на данных из США
18:27
В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,13% - до 100,26 пункта.
Днем рост цен на нефть не превышал 1%. При этом в среду сырье подешевело более чем на 2%.
На курс американской валюты может влиять статистика по макроэкономике страны. Так, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 8 тысяч - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке стране в октябре выросло до 4,1 миллиона при прогнозе показателя 4,08 миллиона.
После публикации статистики аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
В США за неделю снизилась добыча нефти
Вчера, 18:42
 
РынокТоргиНефтьСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала