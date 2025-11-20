https://1prime.ru/20251120/neft-864768185.html

Цены на нефть ускорили рост на укреплении доллара

Цены на нефть ускорили рост на укреплении доллара - 20.11.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост на укреплении доллара

Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили темпы роста на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T19:40+0300

2025-11-20T19:40+0300

2025-11-20T19:40+0300

рынок

торги

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили темпы роста на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.56 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 1,21% к уровню предыдущего закрытия, до 64,28 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,25%, до 59,99 доллара. В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,13% - до 100,26 пункта. Днем рост цен на нефть не превышал 1%. При этом в среду сырье подешевело более чем на 2%. На курс американской валюты может влиять статистика по макроэкономике страны. Так, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 8 тысяч - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке стране в октябре выросло до 4,1 миллиона при прогнозе показателя 4,08 миллиона. После публикации статистики аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря.

https://1prime.ru/20251120/dollar-864765959.html

https://1prime.ru/20251119/neft-864719420.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, нефть, сша