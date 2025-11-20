https://1prime.ru/20251120/nikitin-864759689.html

Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Внедрить оплату по биометрии планируется еще в двух метрополитенах России в дополнение к тем пяти, где она уже работает, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Современные технологии – это биометрия. Сегодня в пяти метрополитенах она работает, будет работать еще в двух. То есть человек просто лицо показывает и проходит без всяких дополнительных предъявлений каких-то бумажек", - сказал Никитин. Система биометрии позволяет оплачивать и проходить через турникеты в метро без предъявления проездного. Камера с определенными датчиками распознает лицо пассажира и автоматически списывает средства за проезд с привязанной банковской карты. Сейчас оплата по биометрии доступна в метрополитенах Москвы, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары.

