Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах
Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах
2025-11-20T16:15+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Внедрить оплату по биометрии планируется еще в двух метрополитенах России в дополнение к тем пяти, где она уже работает, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Современные технологии – это биометрия. Сегодня в пяти метрополитенах она работает, будет работать еще в двух. То есть человек просто лицо показывает и проходит без всяких дополнительных предъявлений каких-то бумажек", - сказал Никитин. Система биометрии позволяет оплачивать и проходить через турникеты в метро без предъявления проездного. Камера с определенными датчиками распознает лицо пассажира и автоматически списывает средства за проезд с привязанной банковской карты. Сейчас оплата по биометрии доступна в метрополитенах Москвы, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары.
