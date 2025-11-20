Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/nikitin-864759689.html
Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах
Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах - 20.11.2025, ПРАЙМ
Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах
Внедрить оплату по биометрии планируется еще в двух метрополитенах России в дополнение к тем пяти, где она уже работает, сообщил министр транспорта РФ Андрей... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T16:15+0300
2025-11-20T16:15+0300
россия
рф
москва
казань
владимир путин
транспорт
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862573690_0:349:3019:2047_1920x0_80_0_0_118fd413ee80aefad012b04dd7b8b70c.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Внедрить оплату по биометрии планируется еще в двух метрополитенах России в дополнение к тем пяти, где она уже работает, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Современные технологии – это биометрия. Сегодня в пяти метрополитенах она работает, будет работать еще в двух. То есть человек просто лицо показывает и проходит без всяких дополнительных предъявлений каких-то бумажек", - сказал Никитин. Система биометрии позволяет оплачивать и проходить через турникеты в метро без предъявления проездного. Камера с определенными датчиками распознает лицо пассажира и автоматически списывает средства за проезд с привязанной банковской карты. Сейчас оплата по биометрии доступна в метрополитенах Москвы, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары.
https://1prime.ru/20251117/biometriya-864627076.html
рф
москва
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862573690_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_9aadc8b87ac23ab13b14f8013502a745.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, москва, казань, владимир путин, транспорт, технологии
РОССИЯ, РФ, МОСКВА, КАЗАНЬ, Владимир Путин, Транспорт, Технологии
16:15 20.11.2025
 
Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах

Никитин: планируем внедрить оплату по биометрии еще в двух метрополитенах России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции Кутузовская Московского центрального кольца - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Внедрить оплату по биометрии планируется еще в двух метрополитенах России в дополнение к тем пяти, где она уже работает, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Современные технологии – это биометрия. Сегодня в пяти метрополитенах она работает, будет работать еще в двух. То есть человек просто лицо показывает и проходит без всяких дополнительных предъявлений каких-то бумажек", - сказал Никитин.
Система биометрии позволяет оплачивать и проходить через турникеты в метро без предъявления проездного. Камера с определенными датчиками распознает лицо пассажира и автоматически списывает средства за проезд с привязанной банковской карты.
Сейчас оплата по биометрии доступна в метрополитенах Москвы, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
В петербургском метро в 2026 году введут биометрию
17 ноября, 22:46
 
РОССИЯРФМОСКВАКАЗАНЬВладимир ПутинТранспортТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала