На границе Свердловской области и Пермского края задержали десять поездов

2025-11-20T01:41+0300

2025-11-20T01:41+0300

2025-11-20T02:12+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Десять поездов задержаны после возгорания вагонов на перегоне Шамары - Кордон на границе Свердловской области и Пермского края, сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании. Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги проинформировала, что два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда загорелись на границе Свердловской области и Пермского края, движение на перегоне было приостановлено, к месту направлены два пожарных поезда. РЖД сообщало, что четыре пассажирских поезда задерживаются в пути следования из-за возгорания вагонов-цистерн грузового поезда на перегоне Шамары-Кордон на Свердловской железной дороге. "Движение поездов на перегоне Шамары-Кордон организованно измененным маршрутом. В настоящее время в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов: №92 Москва – Северобайкальск, №70 Москва – Чита, №146 Санкт-Петербург – Челябинск, №10 Москва – Владивосток, №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк, №78 Москва – Абакан, №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург, №9 Владивосток – Москва, №73 Тюмень – Санкт-Петербург, №69 Чита – Москва. Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно", - говорится в сообщении.

2025

