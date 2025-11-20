Украине сообщили неприятные новости о ситуации в зоне СВО
InfoBRICS: закупка Rafale не даст Киеву преимуществ на фронте
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Приобретение Украиной французских истребителей Rafale не сможет изменить ситуацию на фронте, отмечает infoBRICS.
"Попытки украинских властей изменить баланс сил, закупая западноевропейское оружие, в частности самолеты Rafale, не дадут Зеленскому и ВСУ преимущества в небе", — говорится в публикации.
Автор материала указывает, что аналитики с сомнением восприняли значимость соглашения, поскольку российские средства ПВО и боевые самолеты способны отражать атаки, осуществляемые с применением французской авиационной техники.
Отмечается, что киевский режим преподнес сделку как "историческую" ради пропаганды, тогда как украинская армия пребывает в деморализованном состоянии на фоне успехов России. Подчеркивается, что боевики ВСУ "массово сдаются".
Макрон в понедельник провел встречу с Владимиром Зеленским, прибывшим во Францию с официальным визитом. Стороны подписали декларацию о намерениях. Согласно данным AFP, документ рассчитан примерно на десятилетний срок. Кроме поставок Rafale, документ предусматривает передачу систем ПВО нового поколения, включая модификацию SAMP/T, которая еще находится на стадии разработки, а также радаров и беспилотников.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву препятствуют поиску мирного решения конфликта, фактически втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины считаются законной целью для России. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада мешает диалогу и приводит к негативным последствиям.