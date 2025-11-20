В России запустят реестр доверенных туристических агрегаторов

https://1prime.ru/20251120/roskachestvo-864763978.html
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Реестр доверенных туристических агрегаторов планируется запустить в России в следующем году, в него войдут онлайн-площадки с туруслугами, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В России начнет действовать Реестр доверенных турагрегаторов. Его запуск анонсировали на форуме "Всемирный день качества" во время сессии "Доверенные онлайн-площадки: векторы развития", - рассказали в организации. "В рамках мероприятия было анонсировано, что уже с 2026 года планируется начать вести реестр доверенных онлайн-площадок не только в отрасли онлайн-ритейла, но и в сфере сервисов туристических услуг. Проект был инициирован Роскачеством, Минэкономразвития и Росаккредитацией", - добавили там. Отмечается, что методика оценки агрегаторов для включения в реестр разрабатывается Роскачеством совместно с Росаккредитацией и Ассоциацией туристических агрегаторов. "На текущий момент она включает 26 показателей из трех блоков: безопасность услуг, открытость и доступность информации, а также базовая информационная безопасность. Проект планируется начать реализовывать в 2026 году", - уточнили в организации. Идея запуска реестра связана с тем, что рынок внутреннего туризма стремительно растет и становится значимым сектором экономики. "По данным Роскачества, 65% пользователей пользовались сайтами по подбору гостиниц, 25% - сайтами по подбору туров. 73% обращают внимание на цену при выборе гостиниц, а 38% пользователей обращают внимание на отзывы при выборе туров онлайн", - подчеркнули в организации. Сейчас на рынке туристических услуг есть два очень выраженных тренда: рост туристической индустрии и рост доли онлайн-сегмента в ней, что требует особого внимания к повышению качества оказываемых услуг, отметили в Роскачестве.
