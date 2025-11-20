https://1prime.ru/20251120/rossija-864732462.html

В США заявили, что Россия якобы проводит тесты ядерного оружия

В США заявили, что Россия якобы проводит тесты ядерного оружия - 20.11.2025, ПРАЙМ

В США заявили, что Россия якобы проводит тесты ядерного оружия

Кандидат на пост помощника госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Кристофер Йио заявил американским сенаторам, что Россия якобы проводит тесты... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T02:21+0300

2025-11-20T02:21+0300

2025-11-20T02:21+0300

общество

экономика

рф

иран

тегеран

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

совбез

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864732462.jpg?1763594482

ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост помощника госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Кристофер Йио заявил американским сенаторам, что Россия якобы проводит тесты ядерного оружия. Как говорится в письменных показаниях претендента в адрес комитета сената по международным делам, "Китай - только одна из потенциальных угроз среди многих". Далее он упоминает Россию в контексте украинского конфликта и "проведения дестабилизирующих тестов нового стратегического ядерного оружия". Среди других угроз чиновник называет Иран, заявляя, что Тегеран "упорствует в вопросе ядерной программы". Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания. Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

рф

иран

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, иран, тегеран, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, совбез, мид рф, мид