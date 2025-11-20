https://1prime.ru/20251120/rossija-864737029.html

Россия в 2025 году поставила Китаю 83,149 миллиона тонн нефти

ПЕКИН, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия за 10 месяцев 2025 года поставила Китаю 83,149 миллиона тонн нефти, что на 8,05% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые 10 месяцев текущего года обошлась Китаю в 42,06 миллиарда долларов, что на 20,4% меньше, чем в январе-октябре прошлого года, когда КНР закупила в РФ 90,424 миллиона тонн нефти на 52,839 миллиарда долларов. Отдельно в октябре 2025 года Китай ввез из России 9,1 миллиона тонн нефти на 4,379 миллиарда долларов, что на 7,38% и 16,75% меньше, чем в октябре 2024 года, когда КНР закупила в РФ 9,825 миллиона тонн нефти на 5,260 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

