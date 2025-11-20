https://1prime.ru/20251120/senat-864731227.html

Сенат США может не принять законопроект о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Сенат США может не принять законопроект об ужесточении санкционного давления на Россию до конца текущего года, допустил лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн. "Увидим", - ответил Тьюн на вопрос журналистов о том, верит ли он в принятие законопроекта, направленного против России, до конца текущего года. Тьюн пожаловался, что сенат и так перегружен работой, в том числе по рассмотрению бюджетных вопросов и номинаций на различные государственные посты. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией. В конце октября лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым. Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Президент также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее, Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.

