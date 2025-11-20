https://1prime.ru/20251120/sez-864757498.html
Госдума одобрила проект о поддержке резидентов СЭЗ в новых регионах
Госдума одобрила проект о поддержке резидентов СЭЗ в новых регионах
2025-11-20T15:36+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Документ внесен правительством РФ. Он призван стимулировать производителей включать свою продукцию в реестр российской промышленной продукции для последующего использования инструментов поддержки, направленных на развитие промышленного потенциала новых регионов России. Производителям из этих регионов, в частности, будет проще воспользоваться льготными займами Фонда развития промышленности и иной поддержкой, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. Законопроект предусматривает, что правительство РФ утвердит критерии подтверждения производства российской промышленной продукции с учетом повышающих и (или) понижающих коэффициентов и срока их действия на территории СЭЗ в соответствующих регионах. Подтверждение соответствия критериям необходимо для последующего включения промышленной продукции в реестр. Использование записи из данного реестра является обязательным для участников закупок в рамках "национального режима". Этот режим применяется при государственных и муниципальных закупках, а также закупках отдельных видов юрлиц (госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и т.д.) Таким образом, промышленные предприятия, работающие на определенных законопроектом территориях, будут иметь равный доступ к участию в закупках, что в свою очередь позволит создать благоприятные условия для наращивания производства и сбыта продукции, отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по промышленности и торговле. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Это благоприятно скажется на увеличении промышленного потенциала новых субъектов РФ, их интеграции в общий технологический контур страны, подчеркивал Мишустин. Положительный эффект получат и десятки смежных предприятий в других регионах, уверен он.
