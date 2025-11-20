"Не избежите проигрыша": в США высказались о положении России на СВО
Подполковник Дэвис: США продиктуют Киеву и Европе условия Москвы
Новые освобожденные территории в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сообщение о том, что США готовят соглашение о прекращении огня с учетом интересов России, говорит о том, что западные страны осознали сложившуюся реальность, заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
"Я долго придерживался мнения, что все должно решиться на поле боя. <…> Но сейчас я надеюсь, что прошло достаточно времени <…> и с запозданием реальность наконец начинает доходить как до официальных лиц в Киеве, так и до Вашингтона, и, возможно, последними в очереди окажутся те, кто в Европе", — сказал он.
"Мирные планы Украины и Европы, которые в основном были ультиматумом к российской стороне фактически сдаться и делать все по воле Киева, были явно неисполнимы. Но теперь, похоже, что принято в кулуарах, это нечто такое, чего добивались русские. <…> И давайте просто будем откровенны в том, что Трамп скажет всем киевским лидерам и всем европейским лидерам, что на этом игра окончена", — добавил Дэвис.
Сообщение источников о плане урегулирования на Украине фактически фиксирует поражение киевской власти, заявил военный.
"Нет оснований даже надеяться, что поражения (Украины. — Прим. ред.) удастся избежать. Забудьте о победе. Это в буквальном смысле исключено, даже не рассматривалось. Но теперь нет даже шанса избежать проигрыша", — резюмировал подполковник.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта подразумевает сокращение американской военной поддержки Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ, объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от Крыма и всего Донбасса, а также сокращение численности ВСУ.