"Не избежите проигрыша": в США высказались о положении России на СВО - 20.11.2025
Спецоперация на Украине
"Не избежите проигрыша": в США высказались о положении России на СВО
2025-11-20T05:45+0300
2025-11-20T05:46+0300
05:45 20.11.2025 (обновлено: 05:46 20.11.2025)
 
"Не избежите проигрыша": в США высказались о положении России на СВО

Подполковник Дэвис: США продиктуют Киеву и Европе условия Москвы

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сообщение о том, что США готовят соглашение о прекращении огня с учетом интересов России, говорит о том, что западные страны осознали сложившуюся реальность, заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
"Я долго придерживался мнения, что все должно решиться на поле боя. <…> Но сейчас я надеюсь, что прошло достаточно времени <…> и с запозданием реальность наконец начинает доходить как до официальных лиц в Киеве, так и до Вашингтона, и, возможно, последними в очереди окажутся те, кто в Европе", — сказал он.
Боевая работа на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Американцы рассказали о планах после военной победы России на Украине
Вчера, 07:23
По мнению эксперта, предложенный Соединёнными Штатами план мирного разрешения конфликта на Украине больше учитывает интересы Москвы из-за значительного отрыва Киева и Брюсселя от реалий на поле боя.
"Мирные планы Украины и Европы, которые в основном были ультиматумом к российской стороне фактически сдаться и делать все по воле Киева, были явно неисполнимы. Но теперь, похоже, что принято в кулуарах, это нечто такое, чего добивались русские. <…> И давайте просто будем откровенны в том, что Трамп скажет всем киевским лидерам и всем европейским лидерам, что на этом игра окончена", — добавил Дэвис.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
В США резко высказались о судьбе Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 17:05
Сообщение источников о плане урегулирования на Украине фактически фиксирует поражение киевской власти, заявил военный.
"Нет оснований даже надеяться, что поражения (Украины. — Прим. ред.) удастся избежать. Забудьте о победе. Это в буквальном смысле исключено, даже не рассматривалось. Но теперь нет даже шанса избежать проигрыша", — резюмировал подполковник.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта подразумевает сокращение американской военной поддержки Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ, объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от Крыма и всего Донбасса, а также сокращение численности ВСУ.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
"Она не выдержит": американский полковник выразил мнение о России
Вчера, 05:34
 
