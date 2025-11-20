https://1prime.ru/20251120/svo-864735666.html

"Не избежите проигрыша": в США высказались о положении России на СВО

"Не избежите проигрыша": в США высказались о положении России на СВО - 20.11.2025, ПРАЙМ

"Не избежите проигрыша": в США высказались о положении России на СВО

Сообщение о том, что США готовят соглашение о прекращении огня с учетом интересов России, говорит о том, что западные страны осознали сложившуюся реальность,... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T05:45+0300

2025-11-20T05:45+0300

2025-11-20T05:46+0300

спецоперация на украине

общество

киев

financial times

украина

упц

всу

сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сообщение о том, что США готовят соглашение о прекращении огня с учетом интересов России, говорит о том, что западные страны осознали сложившуюся реальность, заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс."Я долго придерживался мнения, что все должно решиться на поле боя. <…> Но сейчас я надеюсь, что прошло достаточно времени <…> и с запозданием реальность наконец начинает доходить как до официальных лиц в Киеве, так и до Вашингтона, и, возможно, последними в очереди окажутся те, кто в Европе", — сказал он.По мнению эксперта, предложенный Соединёнными Штатами план мирного разрешения конфликта на Украине больше учитывает интересы Москвы из-за значительного отрыва Киева и Брюсселя от реалий на поле боя."Мирные планы Украины и Европы, которые в основном были ультиматумом к российской стороне фактически сдаться и делать все по воле Киева, были явно неисполнимы. Но теперь, похоже, что принято в кулуарах, это нечто такое, чего добивались русские. <…> И давайте просто будем откровенны в том, что Трамп скажет всем киевским лидерам и всем европейским лидерам, что на этом игра окончена", — добавил Дэвис.Сообщение источников о плане урегулирования на Украине фактически фиксирует поражение киевской власти, заявил военный."Нет оснований даже надеяться, что поражения (Украины. — Прим. ред.) удастся избежать. Забудьте о победе. Это в буквальном смысле исключено, даже не рассматривалось. Но теперь нет даже шанса избежать проигрыша", — резюмировал подполковник.Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта подразумевает сокращение американской военной поддержки Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ, объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от Крыма и всего Донбасса, а также сокращение численности ВСУ.

https://1prime.ru/20251119/svo-864684977.html

https://1prime.ru/20251119/zelenskiy-864713152.html

https://1prime.ru/20251119/ssha-864683567.html

киев

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, financial times, украина, упц, всу, сша, мировая экономика