Товарооборот России и Индии в условиях санкций сократился
2025-11-20T07:45+0300
экономика
россия
мировая экономика
индия
еаэс
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в условиях западных санкций сократился незначительно, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости. "В условиях изменения конъюнктуры мировой торговли и ужесточения санкционного давления со стороны западных стран в текущем году отмечается незначительное сокращение двустороннего товарооборота. Так, в январе-августе этого года объем взаимной торговли составил 43,5 миллиарда долларов, сократившись на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он. Алипов добавил, что за указанный период российский экспорт достиг 40,6 миллиарда долларов, поставки индийских товаров составили 2,9 миллиарда долларов. "На этом фоне основные усилия нами направлены на дальнейшую отладку взаиморасчетов в нацвалютах, развитие маршрутов международного транспортного коридора "Север-Юг", морского коридора "Владивосток – Ченнаи", диверсификацию и достижение сбалансированности внешней торговли, активизацию деловых контактов", - сказал дипломат. Он отметил, что широкие возможности открывает инициатива Севморпути в части разработки углеводородных месторождений в высоких широтах, обучения индийских моряков-полярников, судостроения, научных исследований. "Расширению взаимной торговли также будет способствовать подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, первый раунд переговоров по которому должен пройти в ближайшее время", - добавил Алипов.
