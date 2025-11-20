https://1prime.ru/20251120/tovarooborot-864737757.html

Товарооборот России и Индии в условиях санкций сократился

Товарооборот России и Индии в условиях санкций сократился - 20.11.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Индии в условиях санкций сократился

Товарооборот России и Индии в условиях западных санкций сократился незначительно, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T07:45+0300

2025-11-20T07:45+0300

2025-11-20T08:41+0300

экономика

россия

мировая экономика

индия

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в условиях западных санкций сократился незначительно, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости. "В условиях изменения конъюнктуры мировой торговли и ужесточения санкционного давления со стороны западных стран в текущем году отмечается незначительное сокращение двустороннего товарооборота. Так, в январе-августе этого года объем взаимной торговли составил 43,5 миллиарда долларов, сократившись на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он. Алипов добавил, что за указанный период российский экспорт достиг 40,6 миллиарда долларов, поставки индийских товаров составили 2,9 миллиарда долларов. "На этом фоне основные усилия нами направлены на дальнейшую отладку взаиморасчетов в нацвалютах, развитие маршрутов международного транспортного коридора "Север-Юг", морского коридора "Владивосток – Ченнаи", диверсификацию и достижение сбалансированности внешней торговли, активизацию деловых контактов", - сказал дипломат. Он отметил, что широкие возможности открывает инициатива Севморпути в части разработки углеводородных месторождений в высоких широтах, обучения индийских моряков-полярников, судостроения, научных исследований. "Расширению взаимной торговли также будет способствовать подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, первый раунд переговоров по которому должен пройти в ближайшее время", - добавил Алипов.

https://1prime.ru/20251120/indiya-864738370.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индия, еаэс