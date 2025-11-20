https://1prime.ru/20251120/ukraina-864760505.html

Журналист назвал единственный выход для Киева

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Украине следует принять условия России, написал журналист Чей Боуз в соцсети X."Россия уже победила на Украине. И если Запад продолжит эскалацию, они (россияне - Прим.ред) будут сражаться и с ним, и победят. У россиян нет другого выбора. <...> Украина должна принять условия России", — говорится в публикации.Издание Axios писало, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.

