Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией - 20.11.2025, ПРАЙМ
Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией
Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией - 20.11.2025, ПРАЙМ
Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией
Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила продление на 15 лет срока действия совместных предприятий, созданных государственной компанией PDVSA и российской... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T23:08+0300
2025-11-20T23:08+0300
нефть
венесуэла
pdvsa
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
КАРАКАС, 20 ноя - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила продление на 15 лет срока действия совместных предприятий, созданных государственной компанией PDVSA и российской компанией "Росзарубежнефть", для продолжения добычи нефти в стране. "Пленарное заседание Национальной ассамблеи одобрило продление на 15 лет срока действия совместных предприятий Boqueron и Petroperija для продолжения добычи нефти с 2026 по 2041 год", – говорится в заявлении парламента. Генеральный директор российского подразделения PDVSA Оглис Хесус Мартинес Нуньес в июне 2024 года заявлял, что доля России в добыче венесуэльской нефти составляет 12%.
венесуэла
1920
1920
true
нефть, венесуэла, pdvsa, россия
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA, РОССИЯ
23:08 20.11.2025
 
Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией

Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией до 2041 года

© flickr.com / ctamФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© flickr.com / ctam
КАРАКАС, 20 ноя - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила продление на 15 лет срока действия совместных предприятий, созданных государственной компанией PDVSA и российской компанией "Росзарубежнефть", для продолжения добычи нефти в стране.
"Пленарное заседание Национальной ассамблеи одобрило продление на 15 лет срока действия совместных предприятий Boqueron и Petroperija для продолжения добычи нефти с 2026 по 2041 год", – говорится в заявлении парламента.
Генеральный директор российского подразделения PDVSA Оглис Хесус Мартинес Нуньес в июне 2024 года заявлял, что доля России в добыче венесуэльской нефти составляет 12%.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
"Ростех" и Венесуэла договорились о сборочном производстве автомобилей
19 ноября, 11:31
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАPDVSAРОССИЯ
 
 
