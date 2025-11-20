https://1prime.ru/20251120/venesuela-864773025.html

Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией

Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией - 20.11.2025, ПРАЙМ

Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила продление на 15 лет срока действия совместных предприятий, созданных государственной компанией PDVSA и российской... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T23:08+0300

2025-11-20T23:08+0300

2025-11-20T23:08+0300

нефть

венесуэла

pdvsa

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg

КАРАКАС, 20 ноя - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила продление на 15 лет срока действия совместных предприятий, созданных государственной компанией PDVSA и российской компанией "Росзарубежнефть", для продолжения добычи нефти в стране. "Пленарное заседание Национальной ассамблеи одобрило продление на 15 лет срока действия совместных предприятий Boqueron и Petroperija для продолжения добычи нефти с 2026 по 2041 год", – говорится в заявлении парламента. Генеральный директор российского подразделения PDVSA Оглис Хесус Мартинес Нуньес в июне 2024 года заявлял, что доля России в добыче венесуэльской нефти составляет 12%.

https://1prime.ru/20251119/rostekh-864695406.html

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, pdvsa, россия