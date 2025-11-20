https://1prime.ru/20251120/venesuela-864773025.html
Парламент Венесуэлы продлил реализацию нефтяных проектов с Россией
КАРАКАС, 20 ноя - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила продление на 15 лет срока действия совместных предприятий, созданных государственной компанией PDVSA и российской компанией "Росзарубежнефть", для продолжения добычи нефти в стране. "Пленарное заседание Национальной ассамблеи одобрило продление на 15 лет срока действия совместных предприятий Boqueron и Petroperija для продолжения добычи нефти с 2026 по 2041 год", – говорится в заявлении парламента. Генеральный директор российского подразделения PDVSA Оглис Хесус Мартинес Нуньес в июне 2024 года заявлял, что доля России в добыче венесуэльской нефти составляет 12%.
