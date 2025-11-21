https://1prime.ru/20251121/avto-864790778.html
Глава "АвтоВАЗа" заявил о необходимости индексации цен на автомобили
Глава "АвтоВАЗа" заявил о необходимости индексации цен на автомобили
2025-11-21T13:23+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Цены на автомобили "АвтоВАЗа" будут индексироваться вслед за увеличением реальной себестоимости их производства, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Цены будут индексироваться не только по инфляции, но и по росту себестоимости", - сказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". Он отметил, что последняя индексация цен на автомобили Lada произошла почти год назад, в январе 2025 года, и составила менее 2%, что в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Сдерживать рост цен слишком долгое время невозможно, заявил глава "АвтоВАЗа". "Импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью", - пояснил Соколов. Автомобили "АвтоВАЗа" остаются самыми бюджетными в России. Так, в пределах 1 миллиона рублей можно купить официально только две модели новых автомобилей - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend, выясняли для РИА Новости в дилерской группе "Авилон". При этом, согласно данным "Автостата", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в стране в октябре составила 3,43 миллиона рублей. Самый дорогой автомобиль "АвтоВАЗа" - Lada Aura, цена которой в максимальной комплектации без учета программ господдержки составляет 2,8 миллиона рублей.
