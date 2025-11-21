https://1prime.ru/20251121/avtovaz-864781356.html

"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada в России на 24 процента

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам текущего года ожидает снижения продаж новых автомобилей Lada в РФ примерно на 24%, до 350 тысяч штук, а весь рынок легковых машин снизится примерно на 11%, до 1,4 миллиона автомобилей, следует из комментария журналистам главы "АвтоВАЗа" Максима Соколова. Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам 2024 года составили 459 тысяч штук, что на 30% больше, чем годом ранее. Всего в стране, по данным "Автостата", в 2024 году было реализовано 1,57 миллиона новых легковушек, что на 48,4% больше, чем в 2023 году. "По реализации мы ожидаем около 370 тысяч автомобилей с учетом экспорта, из них примерно 350 тысяч - на российском рынке. Всего рынок будет в пределах 1,4 миллиона автомобилей", - озвучил Соколов в кулуарах форума "Транспорт России" прогноз компании по рынку новых легковых автомобилей в стране. Руководитель "АвтоВАЗа" подчеркнул, что прогнозируемый им ранее результат в 1,3 миллиона новых автомобилей будет превышен в основном за счет импорта, что "ничего не дает нам ни с точки зрения локализации, ни с точки зрения технологического суверенитета". Он отметил, что ситуация с большим количеством автомобилей на складах выровнялась и у иностранных брендов, и у Lada. Так, "АвтоВАЗ" сейчас держит склады в пределах 60-65 тысяч автомобилей. "Это сбалансированный с точки зрения продаж двухмесячный запас для комфортной работы дилерских центров", - пояснил топ-менеджер.

