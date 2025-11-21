Дерипаска дал совет банкам
Дерипаска посоветовал банкам дать скидку на свои продукты, как в маркетплейсах
Олег Дерипаска . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на спор банков и маркетплейсов и посоветовал банкам дать скидки "на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты".
"Наблюдая за схваткой кабальных банков и маркетплейсов (WB и Ozon), двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе, просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты - и все клиенты будут ваши", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволит выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Затем пресс-служба Сбера уточнила, что банки РФ выступают за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей страны, но акции и специальные предложения должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка и выбранного способа оплаты, отметив, что это совместная позиция банка совместно с ВТБ, Альфа-Банком, Т-Банком и Совкомбанком.
Пресс-служба Ozon в комментарии РИА Новости назвала тезис о "гонке на истощение" необоснованным по отношению к скидкам, так как у платформ растут финансовые показатели и количество клиентов. А в Wildberries & Russ (RWB) заявили агентству, что запрет скидок на маркетплейсах увеличит цены для покупателей на 15-20%, сейчас платформами пользуются более 80 миллионов человек.
Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов.
После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.
В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.