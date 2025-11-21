Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дерипаска дал совет банкам - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251121/banki-864796820.html
Дерипаска дал совет банкам
Дерипаска дал совет банкам - 21.11.2025, ПРАЙМ
Дерипаска дал совет банкам
Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на спор банков и маркетплейсов и посоветовал банкам дать скидки "на ипотеку, на автомобильный кредит, на... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T14:40+0300
2025-11-21T16:17+0300
экономика
финансы
банки
бизнес
рф
олег дерипаска
вячеслав володин
эльвира набиуллина
ozon
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/82821/92/828219251_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_827c8bec408b18592f0acded552328b6.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на спор банков и маркетплейсов и посоветовал банкам дать скидки "на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты". &quot;Наблюдая за схваткой кабальных банков и маркетплейсов (WB и Ozon), двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе, просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты - и все клиенты будут ваши&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволит выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. Затем пресс-служба Сбера уточнила, что банки РФ выступают за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей страны, но акции и специальные предложения должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка и выбранного способа оплаты, отметив, что это совместная позиция банка совместно с ВТБ, Альфа-Банком, Т-Банком и Совкомбанком. Пресс-служба Ozon в комментарии РИА Новости назвала тезис о "гонке на истощение" необоснованным по отношению к скидкам, так как у платформ растут финансовые показатели и количество клиентов. А в Wildberries &amp; Russ (RWB) заявили агентству, что запрет скидок на маркетплейсах увеличит цены для покупателей на 15-20%, сейчас платформами пользуются более 80 миллионов человек. Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов. После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент. В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
https://1prime.ru/20251121/marketpleysy-864784045.html
https://1prime.ru/20251121/marketpleysy-864788872.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82821/92/828219251_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_419ffae8b85796e7deaf2af9901d0ead.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, бизнес, рф, олег дерипаска, вячеслав володин, эльвира набиуллина, ozon, сбербанк, втб
Экономика, Финансы, Банки, Бизнес, РФ, Олег Дерипаска, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Ozon, Сбербанк, ВТБ
14:40 21.11.2025 (обновлено: 16:17 21.11.2025)
 
Дерипаска дал совет банкам

Дерипаска посоветовал банкам дать скидку на свои продукты, как в маркетплейсах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Олег Дерипаска . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на спор банков и маркетплейсов и посоветовал банкам дать скидки "на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты".

"Наблюдая за схваткой кабальных банков и маркетплейсов (WB и Ozon), двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе, просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты - и все клиенты будут ваши", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволит выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Затем пресс-служба Сбера уточнила, что банки РФ выступают за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей страны, но акции и специальные предложения должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка и выбранного способа оплаты, отметив, что это совместная позиция банка совместно с ВТБ, Альфа-Банком, Т-Банком и Совкомбанком.
Основатель Wildberries Татьяна Ким - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Основатель Wildberries призвала банки играть с маркетплейсами по-честному
09:21
Пресс-служба Ozon в комментарии РИА Новости назвала тезис о "гонке на истощение" необоснованным по отношению к скидкам, так как у платформ растут финансовые показатели и количество клиентов. А в Wildberries & Russ (RWB) заявили агентству, что запрет скидок на маркетплейсах увеличит цены для покупателей на 15-20%, сейчас платформами пользуются более 80 миллионов человек.
Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов.
После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.
В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Силуанов: продавцы маркетплейсов не полностью соблюдают законодательство
11:53
 
ЭкономикаФинансыБанкиБизнесРФОлег ДерипаскаВячеслав ВолодинЭльвира НабиуллинаOzonСбербанкВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала