Депутат Рады выступил с громким призывом в отношении Зеленского

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. С Владимиром Зеленским не надо искать компромисса, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."По отношению к Зеленскому необходимы только предельные решения. Любые промежуточные варианты, компромиссы или попытки "сыграть в политику" — это поражение инициаторов и продолжение войны", — написал он.План США по урегулированию на УкраинеПортал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.

