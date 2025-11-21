Депутат Рады выступил с громким призывом в отношении Зеленского
Депутат Рады Дмитрук призвал не искать компромиссы с Зеленским
© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. С Владимиром Зеленским не надо искать компромисса, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"По отношению к Зеленскому необходимы только предельные решения. Любые промежуточные варианты, компромиссы или попытки "сыграть в политику" — это поражение инициаторов и продолжение войны", — написал он.
"По отношению к Зеленскому необходимы только предельные решения. Любые промежуточные варианты, компромиссы или попытки "сыграть в политику" — это поражение инициаторов и продолжение войны", — написал он.
План США по урегулированию на Украине
Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
- заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
- снятие санкций с России.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.