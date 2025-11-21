https://1prime.ru/20251121/dollar-864786188.html

Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей впервые с 29 октября

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 79 рублей, впервые с 29 октября, следует из данных торгов. К 10.21 мск курс доллара падает на 1,25 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,49 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

