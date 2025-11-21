Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251121/dvigateli-864781697.html
"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели
"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели - 21.11.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели
Новые атмосферные двигатели мощностью 120 и 132 лошадиные силы появятся на автомобилях Lada в 2026 году, сначала их внедрят на Lada Azimut, сообщил журналистам... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T08:20+0300
2025-11-21T08:28+0300
экономика
бизнес
максим соколов
автоваз
авто
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864781560_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91f19e60511ca7bee21f131184aeb3d3.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новые атмосферные двигатели мощностью 120 и 132 лошадиные силы появятся на автомобилях Lada в 2026 году, сначала их внедрят на Lada Azimut, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Проект обновления силовых агрегатов идет с прошлого года при поддержке ФРП (Фонда развития промышленности - ред.). Появится новая линейка атмосферных двигателей 1.6 и 1.8 литра, мощностью примерно 120 и 132 лошадиных сил", - рассказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". "Эти моторы будут использоваться сначала на Lada Azimut, затем на других моделях. Срок реализации проекта три года, мы идем по плану", - добавил он. Глава "АвтоВАЗа" уточнил, что новые агрегаты будут готовы уже после начала производства Lada Azimut, которое запланировано на первую половину 2026 года. Также, по его словам, на автомобилях Lada компания планирует устанавливать турбированные двигатели и классические коробки передач "автомат", но уже в рамках партнерских проектов за счет небольших объемов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864781560_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e3bbbe8cd92edac45bc7c680d7278741.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, максим соколов, автоваз, авто, россия
Экономика, Бизнес, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авто, РОССИЯ
08:20 21.11.2025 (обновлено: 08:28 21.11.2025)
 
"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: новые атмосферные двигатели появятся на Lada Azimut в 2026 году

© РИА Новости . Андрей Холмов | Перейти в медиабанкРабота завода ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти
Работа завода ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Работа завода ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Холмов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новые атмосферные двигатели мощностью 120 и 132 лошадиные силы появятся на автомобилях Lada в 2026 году, сначала их внедрят на Lada Azimut, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Проект обновления силовых агрегатов идет с прошлого года при поддержке ФРП (Фонда развития промышленности - ред.). Появится новая линейка атмосферных двигателей 1.6 и 1.8 литра, мощностью примерно 120 и 132 лошадиных сил", - рассказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".
"Эти моторы будут использоваться сначала на Lada Azimut, затем на других моделях. Срок реализации проекта три года, мы идем по плану", - добавил он.
Глава "АвтоВАЗа" уточнил, что новые агрегаты будут готовы уже после начала производства Lada Azimut, которое запланировано на первую половину 2026 года.
Также, по его словам, на автомобилях Lada компания планирует устанавливать турбированные двигатели и классические коробки передач "автомат", но уже в рамках партнерских проектов за счет небольших объемов.
 
ЭкономикаБизнесМаксим СоколовАвтоВАЗАвтоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала