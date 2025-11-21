https://1prime.ru/20251121/dvigateli-864781697.html
"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новые атмосферные двигатели мощностью 120 и 132 лошадиные силы появятся на автомобилях Lada в 2026 году, сначала их внедрят на Lada Azimut, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Проект обновления силовых агрегатов идет с прошлого года при поддержке ФРП (Фонда развития промышленности - ред.). Появится новая линейка атмосферных двигателей 1.6 и 1.8 литра, мощностью примерно 120 и 132 лошадиных сил", - рассказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". "Эти моторы будут использоваться сначала на Lada Azimut, затем на других моделях. Срок реализации проекта три года, мы идем по плану", - добавил он. Глава "АвтоВАЗа" уточнил, что новые агрегаты будут готовы уже после начала производства Lada Azimut, которое запланировано на первую половину 2026 года. Также, по его словам, на автомобилях Lada компания планирует устанавливать турбированные двигатели и классические коробки передач "автомат", но уже в рамках партнерских проектов за счет небольших объемов.
