https://1prime.ru/20251121/dvigateli-864781697.html

"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели

"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели - 21.11.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели

Новые атмосферные двигатели мощностью 120 и 132 лошадиные силы появятся на автомобилях Lada в 2026 году, сначала их внедрят на Lada Azimut, сообщил журналистам... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T08:20+0300

2025-11-21T08:20+0300

2025-11-21T08:28+0300

экономика

бизнес

максим соколов

автоваз

авто

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864781560_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91f19e60511ca7bee21f131184aeb3d3.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новые атмосферные двигатели мощностью 120 и 132 лошадиные силы появятся на автомобилях Lada в 2026 году, сначала их внедрят на Lada Azimut, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Проект обновления силовых агрегатов идет с прошлого года при поддержке ФРП (Фонда развития промышленности - ред.). Появится новая линейка атмосферных двигателей 1.6 и 1.8 литра, мощностью примерно 120 и 132 лошадиных сил", - рассказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". "Эти моторы будут использоваться сначала на Lada Azimut, затем на других моделях. Срок реализации проекта три года, мы идем по плану", - добавил он. Глава "АвтоВАЗа" уточнил, что новые агрегаты будут готовы уже после начала производства Lada Azimut, которое запланировано на первую половину 2026 года. Также, по его словам, на автомобилях Lada компания планирует устанавливать турбированные двигатели и классические коробки передач "автомат", но уже в рамках партнерских проектов за счет небольших объемов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, максим соколов, автоваз, авто, россия