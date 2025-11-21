Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Передумали". Финляндия внезапно решила вернуть деньги из России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Обзор прессы - ПРАЙМ, 1920Статья
https://1prime.ru/20251121/finlyandiya-864753458.html
"Передумали". Финляндия внезапно решила вернуть деньги из России
"Передумали". Финляндия внезапно решила вернуть деньги из России - 21.11.2025, ПРАЙМ
"Передумали". Финляндия внезапно решила вернуть деньги из России
В Хельсинки на фоне экономических потерь заговорили об открытии границы с Россией. Удастся ли хотя бы частично восстановить бизнес и туризм или доверие после... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T07:07+0300
2025-11-21T07:07+0300
статья
бизнес
россия
хельсинки
финляндия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859516537_0:236:2465:1622_1920x0_80_0_0_40f92f47400c48ee7ecd263041f1e61a.jpg
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов. В Хельсинки на фоне экономических потерь заговорили об открытии границы с Россией. Удастся ли хотя бы частично восстановить бизнес и туризм или доверие после всего, что было, уже потеряно безвозвратно, —в материале "Прайм".Приоткрыть окноПо словам премьер-министра Петтери Орпо, соответствующее решение может быть принято достаточно быстро.Руководитель подразделения пограничной безопасности Юсси Напола уточнил, что движение возобновится не на всех пропускных пунктах."Следует учитывать конкретные потребности в том или ином месте &lt;…&gt; Мы бы оценили объем трафика и на основе этого предложили бы, сколько пунктов открыть и какие у них будут часы работы", — пояснил он.Раньше было восемь пунктов. Финны закрыли их в 2023-м, обвинив Россию в якобы целенаправленной отправке беженцев из третьих стран.Призраки ДетройтаС тех пор построили там забор, который уже стал достопримечательностью — туристы специально нарушают режим, чтобы сфотографироваться рядом с ним. Потом платят небольшие штрафы. Но это никак не компенсирует потери из-за прекращения торговых связей.В последний допандемийный год в Финляндию въехали восемь миллионов россиян. Перед закрытием границы поток уже был в пять раз меньше. И понятно, что сейчас почти полностью иссяк.В результате многочисленные торговые центры, рестораны, кафе и Дома отдыха, понастроенные финнами вдоль границы, опустели, а приграничье стало напоминать Детройт периода упадка. Восточные регионы теряют по миллиону евро в день, подсчитали в Bloomberg. Растет безработица, особенно среди молодежи.Экономика глубокой заморозкиФинская экономика впала в спячку еще два десятилетия назад. По оценке одного из крупнейших брокеров Бьорна Валруса, из-за ошибок властей за последние 18 лет страна недополучила около 80 миллиардов евро.До недавнего времени Хельсинки поддерживала Москва, поставляя дешевое сырье и скупая финские товары. Теперь предприятия в Финляндии простаивают, буквально все приходится покупать втридорога.Международный валютный фонд требует от Хельсинки жесткого бюджетного курса, но вместо этого растут расходы — военные. Оружие закупают в США, не поддерживая собственных производителей. Электричество — в соседних Швеции и Норвегии. А после отмены Москвой соглашения по реке Вуокса финны утратили доступ к управлению собственными водными ресурсами.Все это побудило Хельсинки задуматься — пока лишь о смене риторики. Президент Александр Стубб, известный русофоб, признал, что диалог с Москвой рано или поздно восстановится.Бизнесу и так все давно ясно. Финский политик Армандо Мема призвал Евросоюз прекратить вооружаться и упростить визовый режим для россиян, аргументируя это финансовыми интересами.Доверие не вернутьОднако доверие России уже не вернуть, убежден директор Института нового общества Василий Колташов."Открытие границы, конечно, позволит активизировать некоторые процессы товарообмена, но обрабатывающий сектор лишился российского сырья надолго", —говорит он.Россия вслед за СССР создавала финнам экономический рай, но они сами от этого отказались. Теперь им предстоит вернуться в прежнее состояние, став бедной периферийной европейской страной. Они разрушили источник благополучия, добавляет эксперт.Открытие границы способно чуть снизить депрессию в приграничье. Но не отменит самого главного — финское общество остается антироссийским."О каком доверии, каких инвестициях может идти речь? Финны очень плохо обошлись с нашими гражданами и компаниями, у которых были там бизнес и недвижимость", — напомнил Колташов.Форточка возможностей"Поезд с деньгами" не ушел окончательно: экономика часто прагматичнее политики и, когда возникает необходимость зарабатывать, идеологические конструкции приобретают гибкость, уточняет руководитель проектов КГ "Полилог" Руслан Андреев.Однако рассчитывать на автоматическое восстановление докризисного трафика на российско-финской границе наивно. Устойчивая экосистема туризма, торговли и услуг разрушена. Россияне живут в новой реальности, в которой можно спокойно обойтись без поездок в Лаппеенранту на выходные. Все, что там скупали мешкам, – сыр, масло, мясные изделия, одежда, бытовая техника – есть и у нас. Турпотоки перераспределились, потребительские стратегии изменились, мотивация ездить в страны ЕС в целом стала другой.Тем более, добавляют эксперты, разговоры об открытии переходов – не более чем пустые слова на фоне сохраняющейся антироссийской парадигмы Хельсинки. Там недавно попросили у Еврокомиссии 16 миллионов евро на усиление наблюдения на границе и в Финском заливе. Деньги пойдут на закупку беспилотных систем, устойчивых к сбоям в работе."Эта заявка выглядит не столько прагматичным, сколько демонстративно-политическим жестом, подтверждающим лояльность все той же антироссийской линии. В этом контексте восточная граница рассматривается финскими властями прежде всего как политический символ", — считает Руслан Андреев.Поэтому никакого окна возможностей для хотя бы частичного восстановления бизнеса и туризма пока не просматривается. Хельсинки, даже признавая экономический ущерб для приграничных регионов, продолжит двигаться в русле антироссийской политики ЕС.Золотые годы массового потока россиян в Суоми в обозримом будущем не вернутся. Для этого надо, чтобы там поменялась власть и мышление. Но это гораздо сложнее, чем приоткрыть границу.
https://1prime.ru/20251119/lukoyl-864696084.html
https://1prime.ru/20251120/finlyandiya-864718071.html
хельсинки
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Роман Серов
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Роман Серов
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859516537_0:5:2465:1853_1920x0_80_0_0_3b4a3c16be58433a13c66de32fb05fe7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, хельсинки, финляндия, ес
Статья, Бизнес, РОССИЯ, Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС
07:07 21.11.2025
 
"Передумали". Финляндия внезапно решила вернуть деньги из России

Эксперт Колташов: открытие границы с Финляндией не вернет доверие россиян

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИИллюстрация "серого" пункта обмена рублей в Финляндии
Иллюстрация серого пункта обмена рублей в Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
%Экономические новости
Роман Серов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов. В Хельсинки на фоне экономических потерь заговорили об открытии границы с Россией. Удастся ли хотя бы частично восстановить бизнес и туризм или доверие после всего, что было, уже потеряно безвозвратно, —в материале "Прайм".

Приоткрыть окно

По словам премьер-министра Петтери Орпо, соответствующее решение может быть принято достаточно быстро.
Руководитель подразделения пограничной безопасности Юсси Напола уточнил, что движение возобновится не на всех пропускных пунктах.
Автозаправки Teboil - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии готовится к закрытию
19 ноября, 11:46
"Следует учитывать конкретные потребности в том или ином месте <…> Мы бы оценили объем трафика и на основе этого предложили бы, сколько пунктов открыть и какие у них будут часы работы", — пояснил он.
Раньше было восемь пунктов. Финны закрыли их в 2023-м, обвинив Россию в якобы целенаправленной отправке беженцев из третьих стран.

Призраки Детройта

С тех пор построили там забор, который уже стал достопримечательностью — туристы специально нарушают режим, чтобы сфотографироваться рядом с ним. Потом платят небольшие штрафы. Но это никак не компенсирует потери из-за прекращения торговых связей.
В последний допандемийный год в Финляндию въехали восемь миллионов россиян. Перед закрытием границы поток уже был в пять раз меньше. И понятно, что сейчас почти полностью иссяк.
В результате многочисленные торговые центры, рестораны, кафе и Дома отдыха, понастроенные финнами вдоль границы, опустели, а приграничье стало напоминать Детройт периода упадка. Восточные регионы теряют по миллиону евро в день, подсчитали в Bloomberg. Растет безработица, особенно среди молодежи.

Экономика глубокой заморозки

Финская экономика впала в спячку еще два десятилетия назад. По оценке одного из крупнейших брокеров Бьорна Валруса, из-за ошибок властей за последние 18 лет страна недополучила около 80 миллиардов евро.
До недавнего времени Хельсинки поддерживала Москва, поставляя дешевое сырье и скупая финские товары. Теперь предприятия в Финляндии простаивают, буквально все приходится покупать втридорога.
Международный валютный фонд требует от Хельсинки жесткого бюджетного курса, но вместо этого растут расходы — военные. Оружие закупают в США, не поддерживая собственных производителей. Электричество — в соседних Швеции и Норвегии. А после отмены Москвой соглашения по реке Вуокса финны утратили доступ к управлению собственными водными ресурсами.
Все это побудило Хельсинки задуматься — пока лишь о смене риторики. Президент Александр Стубб, известный русофоб, признал, что диалог с Москвой рано или поздно восстановится.
Бизнесу и так все давно ясно. Финский политик Армандо Мема призвал Евросоюз прекратить вооружаться и упростить визовый режим для россиян, аргументируя это финансовыми интересами.

Доверие не вернуть

Однако доверие России уже не вернуть, убежден директор Института нового общества Василий Колташов.
"Открытие границы, конечно, позволит активизировать некоторые процессы товарообмена, но обрабатывающий сектор лишился российского сырья надолго", —говорит он.
Россия вслед за СССР создавала финнам экономический рай, но они сами от этого отказались. Теперь им предстоит вернуться в прежнее состояние, став бедной периферийной европейской страной. Они разрушили источник благополучия, добавляет эксперт.
Открытие границы способно чуть снизить депрессию в приграничье. Но не отменит самого главного — финское общество остается антироссийским.
"О каком доверии, каких инвестициях может идти речь? Финны очень плохо обошлись с нашими гражданами и компаниями, у которых были там бизнес и недвижимость", — напомнил Колташов.

Форточка возможностей

"Поезд с деньгами" не ушел окончательно: экономика часто прагматичнее политики и, когда возникает необходимость зарабатывать, идеологические конструкции приобретают гибкость, уточняет руководитель проектов КГ "Полилог" Руслан Андреев.
Однако рассчитывать на автоматическое восстановление докризисного трафика на российско-финской границе наивно. Устойчивая экосистема туризма, торговли и услуг разрушена. Россияне живут в новой реальности, в которой можно спокойно обойтись без поездок в Лаппеенранту на выходные. Все, что там скупали мешкам, – сыр, масло, мясные изделия, одежда, бытовая техника – есть и у нас. Турпотоки перераспределились, потребительские стратегии изменились, мотивация ездить в страны ЕС в целом стала другой.
Города мира. Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Сами виноваты: Финляндия лишилась главной поддержки
Вчера, 07:07
Тем более, добавляют эксперты, разговоры об открытии переходов – не более чем пустые слова на фоне сохраняющейся антироссийской парадигмы Хельсинки. Там недавно попросили у Еврокомиссии 16 миллионов евро на усиление наблюдения на границе и в Финском заливе. Деньги пойдут на закупку беспилотных систем, устойчивых к сбоям в работе.
"Эта заявка выглядит не столько прагматичным, сколько демонстративно-политическим жестом, подтверждающим лояльность все той же антироссийской линии. В этом контексте восточная граница рассматривается финскими властями прежде всего как политический символ", — считает Руслан Андреев.
Поэтому никакого окна возможностей для хотя бы частичного восстановления бизнеса и туризма пока не просматривается. Хельсинки, даже признавая экономический ущерб для приграничных регионов, продолжит двигаться в русле антироссийской политики ЕС.
Золотые годы массового потока россиян в Суоми в обозримом будущем не вернутся. Для этого надо, чтобы там поменялась власть и мышление. Но это гораздо сложнее, чем приоткрыть границу.
 
СтатьяБизнесРОССИЯХельсинкиФИНЛЯНДИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала