21.11.2025 "Передумали". Финляндия внезапно решила вернуть деньги из России

МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов. В Хельсинки на фоне экономических потерь заговорили об открытии границы с Россией. Удастся ли хотя бы частично восстановить бизнес и туризм или доверие после всего, что было, уже потеряно безвозвратно, —в материале "Прайм".Приоткрыть окноПо словам премьер-министра Петтери Орпо, соответствующее решение может быть принято достаточно быстро.Руководитель подразделения пограничной безопасности Юсси Напола уточнил, что движение возобновится не на всех пропускных пунктах."Следует учитывать конкретные потребности в том или ином месте <…> Мы бы оценили объем трафика и на основе этого предложили бы, сколько пунктов открыть и какие у них будут часы работы", — пояснил он.Раньше было восемь пунктов. Финны закрыли их в 2023-м, обвинив Россию в якобы целенаправленной отправке беженцев из третьих стран.Призраки ДетройтаС тех пор построили там забор, который уже стал достопримечательностью — туристы специально нарушают режим, чтобы сфотографироваться рядом с ним. Потом платят небольшие штрафы. Но это никак не компенсирует потери из-за прекращения торговых связей.В последний допандемийный год в Финляндию въехали восемь миллионов россиян. Перед закрытием границы поток уже был в пять раз меньше. И понятно, что сейчас почти полностью иссяк.В результате многочисленные торговые центры, рестораны, кафе и Дома отдыха, понастроенные финнами вдоль границы, опустели, а приграничье стало напоминать Детройт периода упадка. Восточные регионы теряют по миллиону евро в день, подсчитали в Bloomberg. Растет безработица, особенно среди молодежи.Экономика глубокой заморозкиФинская экономика впала в спячку еще два десятилетия назад. По оценке одного из крупнейших брокеров Бьорна Валруса, из-за ошибок властей за последние 18 лет страна недополучила около 80 миллиардов евро.До недавнего времени Хельсинки поддерживала Москва, поставляя дешевое сырье и скупая финские товары. Теперь предприятия в Финляндии простаивают, буквально все приходится покупать втридорога.Международный валютный фонд требует от Хельсинки жесткого бюджетного курса, но вместо этого растут расходы — военные. Оружие закупают в США, не поддерживая собственных производителей. Электричество — в соседних Швеции и Норвегии. А после отмены Москвой соглашения по реке Вуокса финны утратили доступ к управлению собственными водными ресурсами.Все это побудило Хельсинки задуматься — пока лишь о смене риторики. Президент Александр Стубб, известный русофоб, признал, что диалог с Москвой рано или поздно восстановится.Бизнесу и так все давно ясно. Финский политик Армандо Мема призвал Евросоюз прекратить вооружаться и упростить визовый режим для россиян, аргументируя это финансовыми интересами.Доверие не вернутьОднако доверие России уже не вернуть, убежден директор Института нового общества Василий Колташов."Открытие границы, конечно, позволит активизировать некоторые процессы товарообмена, но обрабатывающий сектор лишился российского сырья надолго", —говорит он.Россия вслед за СССР создавала финнам экономический рай, но они сами от этого отказались. Теперь им предстоит вернуться в прежнее состояние, став бедной периферийной европейской страной. Они разрушили источник благополучия, добавляет эксперт.Открытие границы способно чуть снизить депрессию в приграничье. Но не отменит самого главного — финское общество остается антироссийским."О каком доверии, каких инвестициях может идти речь? Финны очень плохо обошлись с нашими гражданами и компаниями, у которых были там бизнес и недвижимость", — напомнил Колташов.Форточка возможностей"Поезд с деньгами" не ушел окончательно: экономика часто прагматичнее политики и, когда возникает необходимость зарабатывать, идеологические конструкции приобретают гибкость, уточняет руководитель проектов КГ "Полилог" Руслан Андреев.Однако рассчитывать на автоматическое восстановление докризисного трафика на российско-финской границе наивно. Устойчивая экосистема туризма, торговли и услуг разрушена. Россияне живут в новой реальности, в которой можно спокойно обойтись без поездок в Лаппеенранту на выходные. Все, что там скупали мешкам, – сыр, масло, мясные изделия, одежда, бытовая техника – есть и у нас. Турпотоки перераспределились, потребительские стратегии изменились, мотивация ездить в страны ЕС в целом стала другой.Тем более, добавляют эксперты, разговоры об открытии переходов – не более чем пустые слова на фоне сохраняющейся антироссийской парадигмы Хельсинки. Там недавно попросили у Еврокомиссии 16 миллионов евро на усиление наблюдения на границе и в Финском заливе. Деньги пойдут на закупку беспилотных систем, устойчивых к сбоям в работе."Эта заявка выглядит не столько прагматичным, сколько демонстративно-политическим жестом, подтверждающим лояльность все той же антироссийской линии. В этом контексте восточная граница рассматривается финскими властями прежде всего как политический символ", — считает Руслан Андреев.Поэтому никакого окна возможностей для хотя бы частичного восстановления бизнеса и туризма пока не просматривается. Хельсинки, даже признавая экономический ущерб для приграничных регионов, продолжит двигаться в русле антироссийской политики ЕС.Золотые годы массового потока россиян в Суоми в обозримом будущем не вернутся. Для этого надо, чтобы там поменялась власть и мышление. Но это гораздо сложнее, чем приоткрыть границу.

