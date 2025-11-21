Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии продадут терминал, использовавшийся для импорта СПГ из России - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251121/finlyandiya-864797307.html
В Финляндии продадут терминал, использовавшийся для импорта СПГ из России
В Финляндии продадут терминал, использовавшийся для импорта СПГ из России - 21.11.2025, ПРАЙМ
В Финляндии продадут терминал, использовавшийся для импорта СПГ из России
Финская нефтеперерабатывающая компания Neste продаст свой терминал СПГ в Хамине, использовавшийся ранее для импорта российского газа, шведской компании Wibax,... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T15:18+0300
2025-11-21T16:23+0300
энергетика
нефть
газ
neste
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_05136054bec181a0a3539e7cce17b2e0.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste продаст свой терминал СПГ в Хамине, использовавшийся ранее для импорта российского газа, шведской компании Wibax, сообщила в пятницу компания. "Neste и компания Wibax, занимающаяся промышленными химикатами и производством биотоплива, договорились о передаче терминального комплекса Neste в Хамине компании Wibax Logistics, которая отвечает за складские и транспортные операции группы Wibax", - говорится в сообщении на сайте Neste. Как уточняет компания, Neste приняла решение отказаться от эксплуатации терминала, основанного в 1960-х годах, в связи с его низкой загруженностью. Ранее компания использовала терминал преимущественно для импорта российского сырья, которое доставлялось по железной дороге, а затем морем переправлялось на НПЗ компании в Порвоо. Компания ожидает, что сделка будет завершена в ноябре. Она включает в себя резервуары и здания терминала, погрузочно-разгрузочное оборудование и инфраструктуру, а также в общей сложности 16 гектаров земли в порту Хамина-Котка.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_180:0:1024:633_1920x0_80_0_0_3794499d2d893f60045c518e6f104094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, neste, нпз
Энергетика, Нефть, Газ, Neste, НПЗ
15:18 21.11.2025 (обновлено: 16:23 21.11.2025)
 
В Финляндии продадут терминал, использовавшийся для импорта СПГ из России

Финская Neste продаст терминал СПГ, использовавшийся для импорта российского газа

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) YangtseflyФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste продаст свой терминал СПГ в Хамине, использовавшийся ранее для импорта российского газа, шведской компании Wibax, сообщила в пятницу компания.
"Neste и компания Wibax, занимающаяся промышленными химикатами и производством биотоплива, договорились о передаче терминального комплекса Neste в Хамине компании Wibax Logistics, которая отвечает за складские и транспортные операции группы Wibax", - говорится в сообщении на сайте Neste.
Как уточняет компания, Neste приняла решение отказаться от эксплуатации терминала, основанного в 1960-х годах, в связи с его низкой загруженностью.
Ранее компания использовала терминал преимущественно для импорта российского сырья, которое доставлялось по железной дороге, а затем морем переправлялось на НПЗ компании в Порвоо.
Компания ожидает, что сделка будет завершена в ноябре. Она включает в себя резервуары и здания терминала, погрузочно-разгрузочное оборудование и инфраструктуру, а также в общей сложности 16 гектаров земли в порту Хамина-Котка.
 
ЭнергетикаНефтьГазNesteНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала