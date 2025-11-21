https://1prime.ru/20251121/finlyandiya-864797307.html

В Финляндии продадут терминал, использовавшийся для импорта СПГ из России

энергетика

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste продаст свой терминал СПГ в Хамине, использовавшийся ранее для импорта российского газа, шведской компании Wibax, сообщила в пятницу компания. "Neste и компания Wibax, занимающаяся промышленными химикатами и производством биотоплива, договорились о передаче терминального комплекса Neste в Хамине компании Wibax Logistics, которая отвечает за складские и транспортные операции группы Wibax", - говорится в сообщении на сайте Neste. Как уточняет компания, Neste приняла решение отказаться от эксплуатации терминала, основанного в 1960-х годах, в связи с его низкой загруженностью. Ранее компания использовала терминал преимущественно для импорта российского сырья, которое доставлялось по железной дороге, а затем морем переправлялось на НПЗ компании в Порвоо. Компания ожидает, что сделка будет завершена в ноябре. Она включает в себя резервуары и здания терминала, погрузочно-разгрузочное оборудование и инфраструктуру, а также в общей сложности 16 гектаров земли в порту Хамина-Котка.

