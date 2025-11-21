https://1prime.ru/20251121/fpk-864775521.html

ФПК назначила три резервных пассажирских поезда из-за схода вагонов

21.11.2025

ФПК назначила три резервных пассажирских поезда из-за схода вагонов

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания назначила три резервных пассажирских поезда из-за схода вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги, говорится в сообщении ФПК. "Об организации перевозки пассажиров в Иркутской области. В связи со сходом вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги для перевозки пассажиров назначены резервные поезда: №901 Красноярск – Москва отправлением из Красноярска в 4.50 (мск) 21 ноября… №906 Тайга - Томск отправлением со станции Тайга в 14.40 (мск) 21 ноября… №903 Красноярск – Москва отправлением из Красноярска в 6.18 (мск) 21 ноября", - говорится в сообщении компании. В ФПК пояснили, что поезд №901 Красноярск – Москва проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда №9 Владивосток – Москва отправлением из Владивостока 17 ноября. Состав №906 Тайга - Томск проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда №390 Тайга - Томск отправлением со станции Тайга 21 ноября. Поезд №903 Красноярск – Москва проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда №69 Чита – Москва отправлением из Читы 19 ноября.

