https://1prime.ru/20251121/fpk-864775521.html
ФПК назначила три резервных пассажирских поезда из-за схода вагонов
ФПК назначила три резервных пассажирских поезда из-за схода вагонов - 21.11.2025, ПРАЙМ
ФПК назначила три резервных пассажирских поезда из-за схода вагонов
Федеральная пассажирская компания назначила три резервных пассажирских поезда из-за схода вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T01:36+0300
2025-11-21T01:36+0300
2025-11-21T01:36+0300
бизнес
россия
красноярск
москва
томск
федеральная пассажирская компания
фпк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864775521.jpg?1763678201
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания назначила три резервных пассажирских поезда из-за схода вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги, говорится в сообщении ФПК.
"Об организации перевозки пассажиров в Иркутской области. В связи со сходом вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги для перевозки пассажиров назначены резервные поезда: №901 Красноярск – Москва отправлением из Красноярска в 4.50 (мск) 21 ноября… №906 Тайга - Томск отправлением со станции Тайга в 14.40 (мск) 21 ноября… №903 Красноярск – Москва отправлением из Красноярска в 6.18 (мск) 21 ноября", - говорится в сообщении компании.
В ФПК пояснили, что поезд №901 Красноярск – Москва проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда №9 Владивосток – Москва отправлением из Владивостока 17 ноября. Состав №906 Тайга - Томск проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда №390 Тайга - Томск отправлением со станции Тайга 21 ноября. Поезд №903 Красноярск – Москва проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда №69 Чита – Москва отправлением из Читы 19 ноября.
красноярск
москва
томск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, красноярск, москва, томск, федеральная пассажирская компания, фпк
Бизнес, РОССИЯ, Красноярск, МОСКВА, Томск, Федеральная пассажирская компания, ФПК
ФПК назначила три резервных пассажирских поезда из-за схода вагонов
ФПК назначила три резервных поезда из-за схода вагонов на станции Облепиха
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания назначила три резервных пассажирских поезда из-за схода вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги, говорится в сообщении ФПК.
"Об организации перевозки пассажиров в Иркутской области. В связи со сходом вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги для перевозки пассажиров назначены резервные поезда: №901 Красноярск – Москва отправлением из Красноярска в 4.50 (мск) 21 ноября… №906 Тайга - Томск отправлением со станции Тайга в 14.40 (мск) 21 ноября… №903 Красноярск – Москва отправлением из Красноярска в 6.18 (мск) 21 ноября", - говорится в сообщении компании.
В ФПК пояснили, что поезд №901 Красноярск – Москва проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда №9 Владивосток – Москва отправлением из Владивостока 17 ноября. Состав №906 Тайга - Томск проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда №390 Тайга - Томск отправлением со станции Тайга 21 ноября. Поезд №903 Красноярск – Москва проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда №69 Чита – Москва отправлением из Читы 19 ноября.