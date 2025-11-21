Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ ответили на вопрос о вводе в эксплуатацию "Северного потока — 2" - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251121/gazoprovod-864795591.html
В ФРГ ответили на вопрос о вводе в эксплуатацию "Северного потока — 2"
В ФРГ ответили на вопрос о вводе в эксплуатацию "Северного потока — 2" - 21.11.2025, ПРАЙМ
В ФРГ ответили на вопрос о вводе в эксплуатацию "Северного потока — 2"
Власти Германии в настоящее время не обсуждают возможность ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T15:58+0300
2025-11-21T16:09+0300
энергетика
газ
сша
германия
рф
сеймур херш
дмитрий песков
джо байден
минэкономики
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83377/41/833774121_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_a054d8b9c9de67676e91199220728813.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Власти Германии в настоящее время не обсуждают возможность ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ. "Ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" не обсуждается", - сказал он на правительственном брифинге, отвечая на вопрос о перспективах возобновления процесса сертификации газопровода или его запуска. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного поток" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
сша
германия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83377/41/833774121_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f467f27369a9aa603bd70e4e9b1d19a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, германия, рф, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, минэкономики, оон, северный поток - 2
Энергетика, Газ, США, ГЕРМАНИЯ, РФ, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Минэкономики, ООН, Северный поток - 2
15:58 21.11.2025 (обновлено: 16:09 21.11.2025)
 
В ФРГ ответили на вопрос о вводе в эксплуатацию "Северного потока — 2"

Минэкономики ФРГ заявило, что не обсуждает ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазопровод "Северный поток-2" в Германии
Газопровод Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Газопровод "Северный поток-2" в Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Власти Германии в настоящее время не обсуждают возможность ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ.
"Ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" не обсуждается", - сказал он на правительственном брифинге, отвечая на вопрос о перспективах возобновления процесса сертификации газопровода или его запуска.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного поток" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
 
ЭнергетикаГазСШАГЕРМАНИЯРФСеймур ХершДмитрий ПесковДжо БайденМинэкономикиООНСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала