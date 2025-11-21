https://1prime.ru/20251121/gazoprovod-864795591.html

В ФРГ ответили на вопрос о вводе в эксплуатацию "Северного потока — 2"

Власти Германии в настоящее время не обсуждают возможность ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ.

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Власти Германии в настоящее время не обсуждают возможность ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ. "Ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" не обсуждается", - сказал он на правительственном брифинге, отвечая на вопрос о перспективах возобновления процесса сертификации газопровода или его запуска. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного поток" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

