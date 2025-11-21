Продление Волго-Каспийского судоходного канала оценивают в 1,5 млрд руб

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251121/kanal-864798433.html
2025-11-21T16:39+0300
2025-11-21T16:39+0300
бизнес
россия
каспийское море
астрахань
росморпорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/97/833629795_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_4a67a6f78cc92a7b2fcd2d6dea60fe6d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Продление Волго-Каспийского морского судоходного канала на 20 километров в направлении Каспийского моря оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей, заявил журналистам гендиректор "Росморпорта" Сергей Пылин. "У нас есть поручение президента обеспечить проходную осадку в 4,5 метра на протяжении всего канала с сохранением отдельных участков одностороннего движения. … Мы канал поддерживаем с проходной осадкой 4,5 метра, за границей канала глубина - 4,3 метра, то есть судну с осадкой 4,5 метра не пройти. … Для этого нужно увеличить канал на 20 километров в море. Стоит это порядка полутора миллиардов рублей. Плюс расширить границы морского порта Оля", - объяснил Пылин. Говоря об объемах дноуглубительных работ на текущий год, глава "Росморпорта" озвучил план по извлечению порядка 5 миллионов кубических метров. "Работаем как своим флотом, так и флотом подрядчиков, но больше своим. В прошлом году объем был 6,8 миллионов кубических метров", - рассказал глава предприятия. Пылин озвучил, что в настоящее время порядка 99% судов на канале имеют проходную осадку до 4,2 метра. "Вторая проблема, которую мы видим, - грузооборот портов Астрахани и Оля достиг 6 миллионов тонн. Это всего 35% мощности этих портов. Третья проблема - судов с проходной осадкой в 4,5 метра, по статистике прошлого года и начала этого года, всего 1%. 99% судов с осадкой до 4,2 метра", - утверждает он. Глава "Росморпорта" считает, что необходимо принимать решение либо по продлению канала и искать для этого источники финансирования, либо снижать проходную осадку до 4,2 метра. Тем не менее в следующем году будет продолжено исполнение поручения президента по поддержанию проходной осадки в 4,5 метра.
https://1prime.ru/20251014/reys-863487476.html
каспийское море
астрахань
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бизнес, россия, каспийское море, астрахань, росморпорт
Бизнес, РОССИЯ, Каспийское море, АСТРАХАНЬ, Росморпорт
16:39 21.11.2025
 
© РИА Новости . Марк Редькин
Волго-Каспийский морской судоходный канал - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Волго-Каспийский морской судоходный канал. Архивное фото
© РИА Новости . Марк Редькин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Продление Волго-Каспийского морского судоходного канала на 20 километров в направлении Каспийского моря оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей, заявил журналистам гендиректор "Росморпорта" Сергей Пылин.
"У нас есть поручение президента обеспечить проходную осадку в 4,5 метра на протяжении всего канала с сохранением отдельных участков одностороннего движения. … Мы канал поддерживаем с проходной осадкой 4,5 метра, за границей канала глубина - 4,3 метра, то есть судну с осадкой 4,5 метра не пройти. … Для этого нужно увеличить канал на 20 километров в море. Стоит это порядка полутора миллиардов рублей. Плюс расширить границы морского порта Оля", - объяснил Пылин.
Говоря об объемах дноуглубительных работ на текущий год, глава "Росморпорта" озвучил план по извлечению порядка 5 миллионов кубических метров.
"Работаем как своим флотом, так и флотом подрядчиков, но больше своим. В прошлом году объем был 6,8 миллионов кубических метров", - рассказал глава предприятия.
Пылин озвучил, что в настоящее время порядка 99% судов на канале имеют проходную осадку до 4,2 метра.
"Вторая проблема, которую мы видим, - грузооборот портов Астрахани и Оля достиг 6 миллионов тонн. Это всего 35% мощности этих портов. Третья проблема - судов с проходной осадкой в 4,5 метра, по статистике прошлого года и начала этого года, всего 1%. 99% судов с осадкой до 4,2 метра", - утверждает он.
Глава "Росморпорта" считает, что необходимо принимать решение либо по продлению канала и искать для этого источники финансирования, либо снижать проходную осадку до 4,2 метра. Тем не менее в следующем году будет продолжено исполнение поручения президента по поддержанию проходной осадки в 4,5 метра.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Лихачев отметил рост числа судоходных рейсов на Северном морском пути
14 октября, 12:11
 
БизнесРОССИЯКаспийское мореАСТРАХАНЬРосморпорт
 
 
