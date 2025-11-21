Российские бойцы развернули флаги в освобожденном Купянске

https://1prime.ru/20251121/kupyansk-864791494.html

Российские военнослужащие развернули флаги РФ в освобождённом Купянске в Харьковской области, сообщило Минобороны​ РФ.

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российские военнослужащие развернули флаги РФ в освобождённом Купянске в Харьковской области, сообщило Минобороны​ РФ. На опубликованных кадрах показано, как бойцы ВС РФ стоят с государственными флагами России в освобождённом городе.

