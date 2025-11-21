Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские бойцы развернули флаги в освобожденном Купянске - 21.11.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Российские бойцы развернули флаги в освобожденном Купянске
Российские бойцы развернули флаги в освобожденном Купянске - 21.11.2025, ПРАЙМ
Российские бойцы развернули флаги в освобожденном Купянске
Российские военнослужащие развернули флаги РФ в освобождённом Купянске в Харьковской области, сообщило Минобороны​ РФ. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T13:52+0300
2025-11-21T13:52+0300
спецоперация на украине
россия
рф
харьковская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864791281_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_22ce825f8996f9537ae9d896477eed2f.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российские военнослужащие развернули флаги РФ в освобождённом Купянске в Харьковской области, сообщило Минобороны​ РФ. На опубликованных кадрах показано, как бойцы ВС РФ стоят с государственными флагами России в освобождённом городе.
рф
харьковская область
россия, рф, харьковская область, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, Харьковская область, ВСУ
13:52 21.11.2025
 
Российские бойцы развернули флаги в освобожденном Купянске

Минобороны показало, как военные развернули флаги России в Купянске

© Минобороны РФ
Российские военные в освобожденном Купянске
© Минобороны РФ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российские военнослужащие развернули флаги РФ в освобождённом Купянске в Харьковской области, сообщило Минобороны​ РФ.
На опубликованных кадрах показано, как бойцы ВС РФ стоят с государственными флагами России в освобождённом городе.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФХарьковская областьВСУ
 
 
