Российские бойцы развернули флаги в освобожденном Купянске
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российские военнослужащие развернули флаги РФ в освобождённом Купянске в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. На опубликованных кадрах показано, как бойцы ВС РФ стоят с государственными флагами России в освобождённом городе.
