Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды - 21.11.2025
Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды - 21.11.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию, внеочередное общее собрание... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T11:42+0300
2025-11-21T11:50+0300
энергетика
лукойл
финансы
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435689_0:1119:1365:1887_1920x0_80_0_0_0e8dccc759ac143b35b7d19d37b41c51.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию, внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу пройдет 29 декабря в заочной форме, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Лукойл" принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию", – говорится в сообщении. "Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 декабря 2025 года", – сообщается в материалах компании. Уточняется, что собрание акционеров пройдет заочно. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев, рекомендовано установить 12 января 2026 года. Согласно дивидендной политике, "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Располагает запасами в девяти странах мира.
лукойл, финансы, бизнес
Энергетика, Лукойл, Финансы, Бизнес
11:42 21.11.2025 (обновлено: 11:50 21.11.2025)
 
Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 397 рублей на акцию

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Логотип ОАО "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию, внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу пройдет 29 декабря в заочной форме, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Лукойл" принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию", – говорится в сообщении.
"Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 декабря 2025 года", – сообщается в материалах компании. Уточняется, что собрание акционеров пройдет заочно.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев, рекомендовано установить 12 января 2026 года.
Согласно дивидендной политике, "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Располагает запасами в девяти странах мира.
 
ЭнергетикаЛукойлФинансыБизнес
 
 
