Акции "Лукойла" перешли к росту на новостях о выплате дивидендов
Акции "Лукойла" перешли к росту на новостях о выплате дивидендов
2025-11-21T12:21+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" перешли от умеренного снижения к росту и прибавляют 1% после сообщения о рекомендациях совета директоров выплатить дивиденды, следует из данных Московской биржи. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев 2025 года в 397 рублей на акцию. Внеочередное собрание акционеров "Лукойла" по вопросу выплаты дивидендов за 9 месяцев пройдет 29 декабря. К 11.32 мск акции "Лукойла" росли на 1%, а до выхода сообщений по дивидендам акции нефтяной компании дешевели на 0,6%.
