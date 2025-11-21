https://1prime.ru/20251121/lukoyl-864803732.html
В Болгарии суд рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла"
В Болгарии суд рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла" - 21.11.2025, ПРАЙМ
В Болгарии суд рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла"
Конституционный суд Болгарии возбудил дело для рассмотрения жалоб, поданных депутатами парламента, на поправки в закон о спецуправляющем "Лукойла", передает... | 21.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Конституционный суд Болгарии возбудил дело для рассмотрения жалоб, поданных депутатами парламента, на поправки в закон о спецуправляющем "Лукойла", передает агентство БТА. Ранее парламент Болгарии принял закон о специальном управляющем после американских санкций в отношении "Лукойла". После этого спецуправляющим активами "Лукойла" в стране был назначен глава болгарской налоговой службы Румен Спецов. "Конституционный суд рассмотрит поправки, связанные со спецуправляющим "Лукойла"... Конституционный суд заявил в пятницу, что возбудил дело по заявлению 51 депутата Народного собрания", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что жалобы, поданные парламентариями, оспаривают конституционность поправок к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, "поскольку они нарушают Конституцию и основополагающее право на неприкосновенность частной собственности". Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. Затем американский минфин разрешил до 13 декабря операции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, финансовое ведомство США разрешило операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля. За границей "Лукойлу" принадлежат торговое подразделение Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ), два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он оператор проекта разработки крупнейшего месторождения нефти в Ираке - "Западная Курна - 2" - с долей 75%.
В Болгарии суд рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла"
