https://1prime.ru/20251121/lukoyl-864803732.html

В Болгарии суд рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла"

В Болгарии суд рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла" - 21.11.2025, ПРАЙМ

В Болгарии суд рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла"

Конституционный суд Болгарии возбудил дело для рассмотрения жалоб, поданных депутатами парламента, на поправки в закон о спецуправляющем "Лукойла", передает... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T18:20+0300

2025-11-21T18:20+0300

2025-11-21T18:20+0300

энергетика

болгария

сша

дубай

лукойл

конституционный суд

teboil

https://cdnn.1prime.ru/img/79418/93/794189335_0:53:3170:1836_1920x0_80_0_0_69e709d10d752a185ee061438343004f.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Конституционный суд Болгарии возбудил дело для рассмотрения жалоб, поданных депутатами парламента, на поправки в закон о спецуправляющем "Лукойла", передает агентство БТА. Ранее парламент Болгарии принял закон о специальном управляющем после американских санкций в отношении "Лукойла". После этого спецуправляющим активами "Лукойла" в стране был назначен глава болгарской налоговой службы Румен Спецов. "Конституционный суд рассмотрит поправки, связанные со спецуправляющим "Лукойла"... Конституционный суд заявил в пятницу, что возбудил дело по заявлению 51 депутата Народного собрания", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что жалобы, поданные парламентариями, оспаривают конституционность поправок к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, "поскольку они нарушают Конституцию и основополагающее право на неприкосновенность частной собственности". Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. Затем американский минфин разрешил до 13 декабря операции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, финансовое ведомство США разрешило операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля. За границей "Лукойлу" принадлежат торговое подразделение Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ), два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он оператор проекта разработки крупнейшего месторождения нефти в Ираке - "Западная Курна - 2" - с долей 75%.

https://1prime.ru/20251121/lukoyl-864789672.html

болгария

сша

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

болгария, сша, дубай, лукойл, конституционный суд, teboil