"Литовские железные дороги" прекратили транзит грузов "Лукойла"

Компания "Литовские железные дороги" заявила о прекращении транзита грузов компании "Лукойл" и связанных с ней компаний в Калининградскую область после... | 21.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Компания "Литовские железные дороги" заявила о прекращении транзита грузов компании "Лукойл" и связанных с ней компаний в Калининградскую область после вступления в силу санкций США и Великобритании. "По окончании переходного периода с 21 ноября грузы "Лукойла" и связанных с ним компаний - нефть и нефтепродукты - больше не будут перевозиться по железной дороге из России в Калининград", - говорится в сообщении на сайте "Литовских железных дорог". Компания отметила, что прекращает транзит в соответствии с санкциями США и Великобритании против "Лукойла" и его дочерних компаний. По данным "Литовских железных дорог", клиенты были уведомлены о переходном периоде для завершения сделок 31 октября, с тех пор заявки на транзит грузов "Лукойла" не одобрялись. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября.

